Serie A: Agónica victoria de Fiorentina
Moise Kean selló el 1-0 contra Cremonese
El DT Paolo Vanoli incluyó a Moise Kean a los 85' y el delantero de 25 años llegó a su quinto gol en el torneo al sellar la agónica victoria de Fiorentina en el segundo minuto adicionado del complemento del partido disputado en el estadio Artemio Franchi.
Fiorentina, que contó con el defensor brasileño Dodó (amonestado), aparece ahora en el decimoséptimo puesto con 12 puntos, la misma cantidad que Hellas Verona y Pisa, que completan la zona de descenso.
A su vez, Cremonese quedó duodécimo con 21 puntos tras el partido en Florencia, donde alineó al argentino Martín Payero (amonestado), mientras que su compatriota nacionalizado italiano Franco Vázquez ingresó a los 59' y el paraguayo Antonio Sanabria fue incluido a los 76'.
Partidos.
Viernes.
Cagliari 0 - Milan 1.
Sábado.
Como 1 - Udinese 0.
Genoa 1 - Pisa 1.
Sassuolo 1 - Parma 1.
Juventus 1 - Lecce 1.
Atalanta 1 - Roma 0.
Domingo.
Lazio 0 - Napoli 2.
Fiorentina 1 - Cremonese 0.
Más tarde.
Hellas Verona-Torino.
Inter-Bologna.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Milan 38 17 11 5 1 28 13.
Napoli 37 17 12 1 4 26 13.
Inter 36 16 12 0 4 35 14.
Juventus 33 18 9 6 3 24 16.
Roma 33 18 11 0 7 20 12.
Como 30 17 8 6 3 23 12.
Bologna 26 16 7 5 4 24 14.
Atalanta 25 18 6 7 5 21 19.
Lazio 24 18 6 6 6 18 14.
Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22.
Udinese 22 18 6 4 8 18 29.
Cremonese 21 18 5 6 6 18 21.
Torino 20 17 5 5 7 17 28.
Cagliari 18 18 4 6 8 19 25.
Parma 18 17 4 6 7 12 19.
Lecce 17 17 4 5 8 12 23.
Genoa 15 18 3 6 9 18 28.
Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28.
Verona 12 16 2 6 8 13 25.
Pisa 12 18 1 9 8 13 25.
Máximos goleadores.
- Con 9 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan).
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese); Matías Soulé (Roma) y Moise Kean (Fiorentina).
Próxima fecha.
Martes 6.
Pisa-Como.
Lecce-Roma.
Sassuolo-Juventus.
Miércoles 7.
Bologna-Atalanta.
Napoli-Hellas Verona.
Lazio-Fiorentina.
Parma-Inter.
Torino-Udinese.
Jueves 8.
Cremonese-Cagliari.
Milan-Genoa. (ANSA).