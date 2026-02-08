Serie A: Agónica victoria de Lecce ante Udinese

El israelí Omri Gandelman abrió el marcador a los 5' para Lecce, que se quedó con el agónico triunfo gracias al gol que Banda anotó a los 90' luego de que el francés Oumar Solet empatara transitoriamente a los 26' para Udinese con un penal.

"Tomaría las mismas decisiones incluso después del partido. El equipo necesita equilibrio, y no podemos pensar en alinear 7 u 8 atacantes a la vez. Tengo que seguir mi camino sin distraerme con las quejas", afirmó el DT del Lecce, Eusebio Di Francesco.

"Necesitamos el apoyo de todos. Esta noche nos entregamos al partido con todas nuestras fuerzas. Acepto las críticas, pero lo que pido es que todos apoyen siempre al equipo. Tenemos una afición extraordinaria", agregó Di Francesco, que alineó al argentino Santiago Pierotti, reemplazado a los 68' justamente por Banda.

"Tras el cierre del libro de pases, demostramos una gran unidad colectiva. Espero que este espíritu se convierta en nuestro sello distintivo en el futuro. Fue difícil enfrentar a un equipo tan físico y técnico como Udinese, pero merecimos el resultado", completó Di Francesco.

Con este resultado, Lecce sigue en el puesto decimoséptimo, pero ahora con 21 puntos, tres más que Fiorentina, en zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, ambos con 15 unidades.

Comprensiblemente diferente era el clima en el vestuario del Udinese, donde el DT alemán Kosta Runjaic cuestionó el estado del campo de juego del estadio Ettore Giardiniero.

"Fue el partido que esperábamos, con Lecce dependiendo mucho de los segundos balones. El nivel del campo estaba muy bajo, no al nivel de la Serie A, y no era fácil jugar desde atrás", aseveró Runjaic.

"Lecce jugó bien, pero para mí no fue un partido bonito. Hubiera preferido empatar y sumar un punto, pero no fue así. No estamos contentos con el resultado ni con cómo gestionamos ciertos momentos del partido, pero así es el fútbol", completó el DT del Udinese, que quedó noveno con 32 unidades. (ANSA).