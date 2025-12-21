Serie A: Agónica victoria del Atalanta ante Genoa

Hien selló la victoria del Atalanta del DT Raffaele Palladino en el cuarto minuto adicionado del complemento al cabecear un centro desde la izquierda y aprovechando una mala salida del arquero Daniele Sommariva.

Atalanta, que contó con el mediocampista brasileño Ederson (reemplazado a los 82'), escaló de esta manera al noveno puesto de la Serie A con 22 puntos, ocho más que Genoa, que alineó al zaguero mexicano Johan Vásquez.

El "Griffone" del DT Daniele De Rossi debió incluir a Sommariva a los 5' por el español Aarón Martín porque el arquero Nicola Leali fue expulsado dos minutos antes por el árbitro Rosario Abisso tras una infracción sobre Daniel Maldini ante una situación manifiesta de gol.

Partidos.

Sábado.

Lazio 0 - Cremonese 0.

Juventus 2 - Roma 1.

Domingo.

Cagliari 2 - Pisa 2.

Sassuolo 0 - Torino 0.

Fiorentina 5 - Udinese 1.

Genoa 0 - Atalanta 1.

Postergados por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad.

Miércoles 14 de enero de 2026.

Napoli-Parma.

Inter-Lecce.

Jueves 15 de enero de 2026.

Hellas Verona-Bologna.

Como-Milan.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 33 15 11 0 4 34 14.

Milan 32 15 9 5 1 24 13.

Napoli 31 15 10 1 4 22 13.

Roma 30 16 10 0 6 17 10.

Juventus 29 16 8 5 3 21 15.

Bologna 25 15 7 4 4 23 13.

Como 24 15 6 6 3 19 12.

Lazio 23 16 6 5 5 17 11.

Atalanta 22 16 5 7 4 20 18.

Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20.

Cremonese 21 16 5 6 5 18 18.

Udinese 21 16 6 3 7 17 27.

Torino 20 16 5 5 6 16 26.

Lecce 16 15 4 4 7 11 19.

Cagliari 15 16 3 6 7 17 23.

Genoa 14 16 3 5 8 16 24.

Parma 14 15 3 5 7 10 18.

Verona 12 15 2 6 7 13 22.

Pisa 11 16 1 8 7 12 22.

Fiorentina 9 16 1 6 9 17 27.

Máximos goleadores.

- Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 7: Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna) y Hakan Calhanoglu (Inter).

- Con 5: Nico Paz (Como); Federico Bonazzoli (Cremonese); Kenan Yildiz (Juventus), Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

Próxima fecha.

Sábado 27 de diciembre.

Parma-Fiorentina.

Lecce-Como.

Torino-Cagliari.

Udinese-Lazio.

Pisa-Juventus.

Domingo 28.

Milan-Hellas Verona.

Cremonese-Napoli.

Bologna-Sassuolo.

Atalanta-Inter.

Lunes 29.

Roma-Genoa. (ANSA).