Serie A: agónico triunfo de Lazio ante Sassuolo
Marusic selló el 2-1 en el duelo que completó la fecha 28
Daniel Maldini abrió el marcador a los 2' para Lazio, que celebró su noveno triunfo del torneo gracias al gol de Marusic en el tercer minuto adicionado del complemento aprovechando una mala salida del arquero suizo Arijanet Muric ante un centro de Matteo Cancellieri luego que el francés Armand Laurienté (35') empatara transitoriamente para Sassuolo.
Con esta victoria, el equipo de la capital italiana del DT Maurizio Sarri escaló al décimo puesto con 37 puntos, uno menos que Sassuolo.
Partidos.
Viernes.
Napoli 2 - Torino 1.
Sábado.
Cagliari 1 - Como 2.
Atalanta 2 - Udinese 2.
Juventus 4 - Pisa 0.
Domingo.
Lecce 2 - Cremonese 1.
Bologna 1 - Hellas Verona 2.
Fiorentina 0 - Parma 0.
Genoa 2 - Roma 1.
Milan 1 - Inter 0.
Lunes.
Lazio 2 - Sassuolo 1.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 67 28 22 1 5 64 22.
Milan 60 28 17 9 2 44 20.
Napoli 56 28 17 5 6 43 28.
Como 51 28 14 9 5 46 21.
Roma 51 28 16 3 9 38 21.
Juventus 50 28 14 8 6 50 28.
Atalanta 46 28 12 10 6 39 26.
Bologna 39 28 11 6 11 37 34.
Sassuolo 38 28 11 5 12 35 38.
Lazio 37 28 9 10 9 28 28.
Udinese 36 28 10 6 12 33 41.
Parma 33 28 8 10 10 20 32.
Cagliari 30 28 7 9 12 30 38.
Torino 30 28 8 6 14 27 49.
Genoa 30 28 7 9 12 34 40.
Lecce 27 28 7 6 15 20 37.
Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42.
Cremonese 24 28 5 9 14 22 40.
Verona 18 28 3 9 16 22 49.
Pisa 15 28 1 12 15 20 48.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Rafael Leao (Milan); Kenan Yildiz (Juventus) y Keinan Davis (Udinese).
- Con 8: Moise Kean (Fiorentina); Christian Pulisic (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Gianluca Scamacca (Atalanta).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: Matías Soulé y Donyell Malen (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic y Giovanni Simeone (Torino), Federico Dimarco (Inter); Andrea Pinamonti (Sassuolo) y Federico Bonazzoli (Cremonese).
Próxima fecha.
Viernes 13.
Torino-Parma.
Sábado 14.
Inter-Atalanta.
Napoli-Lecce.
Udinese-Juventus.
Domingo 15.
Hellas Verona-Genoa.
Pisa-Cagliari.
Sassuolo-Bologna.
Como-Roma.
Lazio-Milan.
Lunes 16.
Cremonese-Fiorentina. (ANSA)