Serie A: agónico triunfo del Milan contra Cremonese

Pavlovic abrió el marcador a los 90' y Leao puso cifras definitivas a la victoria del Milan en el cuarto minuto adicionado del complemento del partido disputado en el Stadio Giovanni Zini de Cremona

"Ganar hoy era importante para mantener la moral alta y borrar la dura derrota contra Parma de la semana pasada", explicó el DT del Milan, Massimiliano Allegri, sobre la caída por 1-0 como local de la fecha 26

"Fue un partido muy difícil. Cremonese es un equipo difícil de enfrentar. Nos presionaron mucho y nos crearon problemas con la posesión del balón", agregó Allegri, quien incluyó al ecuatoriano Pervis Estupiñán a los 89'

Pese a la agónica victoria, que confirmó al Milan en el segundo puesto con 57 puntos (diez menos que Inter), Allegri llamó a calma, considerando que en la fecha 28 está previsto el "Derby della Madonnina" justamente contra el equipo "neroazzurro"

"No debemos mirar demasiado adelante. Llegará el derby y estaremos preparados. Inter nos lleva 10 puntos de ventaja, y no será fácil. Mantienen un promedio muy alto a estas alturas de la temporada. Necesitamos mantener el buen ritmo y llegar al final con el máximo de puntos posible", consideró Allegri sobre la posibilidad de reabrir la disputa por el "Scudetto"

Diferente es la situación del Cremonese del DT Davide Nicola, que tras la caída contra Milan quedó decimoséptimo con 24 puntos, la misma cantidad que Lecce, que ayer perdió por 3-1 con Como (48) y sigue antepenúltimo sólo delante del Pisa y Hellas Verona, que suman 15 unidades

"Fue un buen partido, éste es el camino correcto. Jugamos con carácter y coraje contra un rival de primer nivel. Claro que perder en los últimos minutos siempre deja un sabor amargo, pero hay que mirar lo que pasó antes", destacó Nicola

"El segundo gol llegó cuando todos estábamos atacando. No hubo ningún error de posicionamiento en el primero. Son fracciones de segundo las que cambian los partidos. Milan es perfecto en ese aspecto", ponderó Nicola

"Si distorsionamos nuestra identidad, tendremos dificultades. Es en partidos como éste que construimos nuestro camino.

Necesitamos consistencia. Ahora llega el partido contra Lecce, que sabemos que es muy importante, pero también lo será el próximo, y el siguiente", aclaró Nicola sobre el duelo previsto el domingo 8 por la fecha 28 de la Serie A. (ANSA)