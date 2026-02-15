Serie A: Agónico triunfo del Parma ante Verona gracias a Pellegrino

El español Adrián Bernabé abrió el marcador a los 4' para Parma, que se quedó con la victoria gracias al gol que Pellegrino marcó en el tercer minuto adicionado del complemento tras el empate transitorio del marroquí Abdou Harroui (43', de penal) para Hellas Verona.

Parma, que alineó a los argentinos Lautaro Valenti (amonestado y reemplazado durante el descanso) y Pellegrino, cuyo compatriota Christian Ordoñez ingresó a los 90+5' por el brasileño Gabriel Strefezza (también fue titular), escaló al duodécimo puesto con 29 puntos.

A su vez, Hellas Verona, que sufrió la expulsión del nigeriano Gift Orban a los 12', volvió a caer al último puesto del torneo con 15 unidades, la misma cantidad que Pisa.

Por su parte, Cremonese y Genoa igualaron sin goles y quedaron con 24 puntos, sólo tres más que Fiorentina, que ayer venció por 2-1 al Como (41) y Lecce, que mañana visitará al Cagliari (28) en el duelo que completará la jornada.

Cagliari alineó al argentino Martín Payero (reemplazado a los 58') e incluyó al paraguayo Antonio Sanabria a los 73', mientras que Genoa contó con el mexicano Johan Vásquez y el brasileño Júnior Messias (reemplazado a los 72'), cuyo compatriota Alexsandro Amorim ingresó a los 89'.

Resultados.

Viernes.

Pisa 1 - Milan 2.

Sábado.

Como 1 - Fiorentina 2.

Lazio 0 - Atalanta 2.

Inter 3 - Juventus 2.

Domingo.

Udinese 1 - Sassuolo 2.

Cremonese 0 - Genoa 0.

Parma 2 - Hellas Verona 1.

Más tarde.

Torino-Bologna.

Napoli-Roma.

Lunes.

Cagliari-Lecce.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 61 25 20 1 4 60 21.

Milan 53 24 15 8 1 40 18.

Napoli 49 24 15 4 5 36 23.

Roma 46 24 15 1 8 29 14.

Juventus 46 25 13 7 5 43 23.

Atalanta 42 25 11 9 5 34 21.

Como 41 24 10 8 5 38 18.

Lazio 33 25 8 9 8 26 25.

Udinese 32 25 9 5 11 28 38.

Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35.

Bologna 30 24 8 6 10 32 31.

Parma 29 25 7 8 10 18 31.

Cagliari 28 24 7 7 10 28 33.

Torino 27 24 7 6 11 24 42.

Genoa 24 25 5 9 11 29 37.

Cremonese 24 25 5 9 11 21 33.

Lecce 21 24 5 6 13 15 31.

Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39.

Pisa 15 25 1 12 12 20 42.

Verona 15 25 2 9 14 19 43.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina) y Mateo Pellegrino (Parma).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa) y Scott McTominay (Napoli).

Próxima fecha.

Viernes.

Sassuolo-Hellas Verona.

Sábado.

Juventus-Como.

Lecce-Inter.

Cagliari-Lazio.

Domingo.

Genoa-Torino.

Atalanta-Napoli.

Milan-Parma.

Roma-Cremonese.

Lunes.

Fiorentina-Pisa.

Bologna-Udinese. (ANSA).