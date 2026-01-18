Serie A: ajustada victoria del Milan ante Lecce

Fullkrug, que ingresó a los 73' por el estadounidense Christian Pulisic, selló el ajustado triunfo del Milan tres minutos después al cabecear un centro desde la derecha del belga Alexis Saelemaekers.

Milan, que alineó al ecuatoriano Pervis Estupiñán, acumula ahora 46 unidades, tres menos que Inter, mientras que Lecce, que contó con el argentino Santiago Pierotti, permanece decimoséptimo con 14 puntos, uno más que Hellas Verona y tres más que Pisa.

Partidos

Viernes

Pisa 1 - Atalanta 1.

Sábado

Udinese 0 - Inter 1.

Napoli 1 - Sassuolo 0.

Cagliari 1 - Juventus 0.

Domingo

Parma 0 - Genoa 0.

Bologna 1 - Fiorentina 2.

Torino 0 - Roma 2.

Milan 1 - Lecce 0.

Lunes

Cremonese-Hellas Verona.

Lazio-Como.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 49 21 16 1 4 44 17.

Milan 46 21 13 7 1 34 16.

Napoli 43 21 13 4 4 31 17.

Roma 42 21 14 0 7 26 12.

Juventus 39 21 11 6 4 32 17.

Como 34 20 9 7 4 28 16.

Atalanta 32 21 8 8 5 26 20.

Bologna 30 20 8 6 6 29 22.

Lazio 28 20 7 7 6 21 16.

Udinese 26 21 7 5 9 22 33.

Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28.

Parma 23 21 5 8 8 14 22.

Torino 23 21 6 5 10 21 34.

Cagliari 22 21 5 7 9 22 30.

Cremonese 22 20 5 7 7 20 28.

Genoa 20 21 4 8 9 22 29.

Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32.

Lecce 17 21 4 5 12 13 29.

Pisa 14 21 1 11 9 16 31.

Verona 13 20 2 7 11 17 34.

Máximos goleadores

- Con 11 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).

- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).

Próxima fecha

Viernes 23.

Inter-Pisa.

Sábado 24.

Como-Torino.

Fiorentina-Cagliari.

Lecce-Lazio.

Domingo 25.

Sassuolo-Cremonese.

Atalanta-Parma.

Genoa-Bologna.

Juventus-Napoli.

Roma-Milan.

Lunes 26.

Hellas Verona-Udinese. (ANSA).