Serie A: ajustado triunfo de Lazio ante Hellas Verona

Lazio se quedó con la victoria gracias a un gol en contra del danés Victor Nelsson, quien desvió un remate de Manuel Lazzari a los 79' y dejó sin reacción al arquero Lorenzo Montipó.

Con esta ajustada victoria en el estadio Marcantonio Bentegodi, el equipo celeste de la capital italiana, que contó con el uruguayo Matías Vecino, escaló al octavo puesto con 28 puntos.

A su vez, Hellas Verona, que alineó al argentino Nicolás Valentini (amonestado) y al brasileño Giovane (reemplazado a los 68' por el colombiano Daniel Mosquera), cayó al fondo de la tabla con 13 puntos, la misma cantidad que Pisa y uno menos que Fiorentina.

Partidos

Sábado 10.

Udinese 2 - Pisa 2.

Como 1 - Bologna 1.

Roma 2 - Sassuolo 0.

Atalanta 2 - Torino 0.

Domingo 11.

Lecce 1 - Parma 2.

Fiorentina 1 - Milan 1.

Hellas Verona 0 - Lazio 1.

Más tarde.

Inter-Napoli.

Lunes 12.

Genoa-Cagliari.

Juventus-Cremonese.

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 42 18 14 0 4 40 15.

Milan 40 19 11 7 1 29 15.

Roma 39 20 13 0 7 24 12.

Napoli 38 18 12 2 4 28 15.

Juventus 36 19 10 6 3 27 16.

Como 34 19 9 7 3 27 13.

Atalanta 31 20 8 7 5 24 19.

Lazio 28 20 7 7 6 21 16.

Bologna 27 19 7 6 6 26 20.

Udinese 26 20 7 5 8 22 32.

Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25.

Torino 23 20 6 5 9 21 32.

Cremonese 22 19 5 7 6 20 23.

Parma 21 19 5 6 8 14 22.

Cagliari 19 19 4 7 8 21 27.

Lecce 17 19 4 5 10 13 26.

Genoa 16 19 3 7 9 19 29.

Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31.

Verona 13 19 2 7 10 15 31.

Pisa 13 20 1 10 9 15 30.

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 7: Rafael Leao (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese) y Mateo Pellegrino (Parma).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Santiago Castro (Bologna) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona).

Próxima fecha

Viernes 16.

Pisa-Atalanta.

Sábado 27.

Udinese-Inter.

Napoli-Sassuolo.

Cagliari-Juventus.

Domingo 18.

Parma-Genoa.

Bologna-Fiorentina.

Torino-Roma.

Milan-Lecce.

Lunes 19.

Cremonese-Hellas Verona.

Lazio-Como. (ANSA).