Serie A: Al tercer partido, resucitó

Antonio Vergara a los 10' y el español Miguel Gutiérrez a los 48' convirtieron los goles del equipo entrenado por Antonio Conte, que celebró su decimocuarta victoria y se afirmó en el tercer puesto con 46 puntos, a seis del líder Inter, a uno del escolta Milan y tres por encima de la Roma, todos con un partido menos.

El último campeón de Italia volvió a celebrar ante su público, como lo había hecho por última vez el 21 de enero, cuando superó por 1-0 a Sassuolo, esta vez ante unos 35 mil aficionados que pasaron algún sobresalto cuando el israelí Manor Solomon, arribado desde Villarreal, descontó a los 56'.

No fue suficiente para impedir una nueva derrota del equipo de Paolo Vanoli, que venía de perder como local y por 2-1 también frente a Cagliari, interrumpiendo una racha de dos triunfos y dos empates que habían bastado para sacarlo de la zona de descenso en la que volvió a caer después de aquel traspié y en la que permanece.

La victoria de Napoli será festejada por los aficionados de Lecce, que con 18 unidades y un partido menos precede por un punto por al equipo de Florencia, que marcha tres por delante del colista Pisa, derrotado hoy de local por Sassuolo por 3-1, y de Hellas Verona, que cerraba la jornada de adelantos en casa del Cagliari.

Para lamentar en el equipo de Conte una nueva baja que se suma a las múltiples que arrastra: la del zaguero Giovanni Di Lorenzo, retirado de la cancha en camilla por una lesión en la rodilla izquierda tras saltar a disputar una pelota de cabeza y caer de mala manera.

"Es un pilar del equipo y tenemos que ganar este partido por él.

Lo vimos en el vestuario y esperamos que no sea nada grave", dijo el zaguero Leonardo Spinazzola, en diálogo con DAZN, al regreso del descanso, aludiendo a lo sucedido con Di Lorenzo, que dejó a la cancha a los 30' y fue reemplazado por el uruguayo Mathías Olivera.

Al final del duelo, Conte se refirió a la situación de Di Lorenzo, comentó que podría tratarse de una rotura del ligamento cruzado y, visiblemente molesto y arremetió contra el sindicato de futbolistas italianos (AIC), al afirmar que "están mirando para otro lado".

"Se juega demasiado seguido y de este modo el fútbol se está suicidando. Los clubes no lo entienden y el gremio se desentiende", graficó, al afirmar que "o esto cambia o este deporte se muere. No se pueden jugar 60 o 70 partidos al año y los que deberían descansar tienen que jugar por obligación. Hoy estoy absolutamente furioso", completó.

Lo sucedió con Di Lorenzo opacó la alegría por la vuelta al triunfo de Napoli, sufrido por cierto, porque afecta psicológicamente a todo el plantel, diezmado por las lesiones del arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic, el kosovar Amir Rrahmani, el camerunés Andre Zambo Anguissa, el británico Billy Gilmour, el belga Kevin De Bruyne, el brasileño David Neres y Matteo Politano.

Al menos pudo ver apenas un ratito en cancha al goleador belga Romelu Lukaku, recuperado de una grave lesión que lo mantuvo largo tiempo inactivo y quien ingresó en tiempo cumplido en reemplazo del danés Rasmus Hojlund.

También disfrutó del estreno del joven brasileño Giovane Santana, único refuerzo hasta ahora en el mercado de pases que sumó Napoli y quien saltó al ruedo a los 84' en lugar de Vergara.

Fiorentina presentó algunas modificaciones en el once inicial para darle descanso a quienes jugaron y cayeron entre semana en Florencia por Copa Italia frente a Como, que será el rival de Napoli en los cuartos de final de ese torneo, el 10 de febrero en el estadio Diego Maradona.

Con Hojlund como ariete y con Vergara como armador, Napoli salió decidido a abrir el marcador ante su público y logró ponerse en ventaja a los 10', tras un saque de meta de Alex Meret que el encontró libre al danés, quien habilitó a su compañero para que sometiera con un remate rasante al español David De Gea.

El gol empujó aún más al equipo local, que a los 23' contó con una chance clara para extender la ventaja tras un remate que se desvió en Pietro Comuzzo y se estrelló en el poste, situación que pareció despertar a Fiorentina, que respondió con dos llegadas a fondo conjuradas por Meret, que respondió a los 25' a un cabezazo de Roberto Piccoli y posteriormente a otro del islandés Albert Gudmundsson.

Fue en esa última acción que Di Lorenzo, tratando de neutralizar a Piccoli en el salto, cayó mal y se lesionó, sumando una preocupación a un Napoli que debió echar mano hoy a Emmanuele De Chiara, del equipo "Primavera" para completar el plantel.

Al regreso del descanso, Vanoli mandó a la cancha a Rolando Mandragora, pero fue el local el que volvió a gritar un gol a sólo tres minutos de iniciado el complemento cuando Gutiérrez, volcado sobre la izquierda del ataque, ingresó al área y sacó un remate que no le dio opciones a De Gea.

Parecía ser el golpe de nocaut para Fiorentina, pero el visitante reaccionó y logró el descuento en una acción iniciada por el brasileño Dodó, quien penetró en la defensa local y asistió a Piccoli, cuyo remate obligó a Meret a dar rebote y lo capitalizó Solomon para achicar distancias en el marcador.

El descuento pareció revivir a Fiorentina y Vanoli ensayó nuevas variantes para darle más peso a la ofensiva, incluidos los ingresos de Moise Kean y de Luca Ranieri a los 70' que por poco no surtieron efecto inmediato cuando el primero apareció en escena y comenzó a hacer estragos entre los zagueros del Napoli.

Sin chances de renovar energías en defensa, Napoli empezó a sufrir el partido ante la arremetida final de Fiorentina y defendió la ventaja mínima con uñas y dientes, más allá de que el rival careció de ideas para generarle peligro real e ilusionarse con la posibilidad del empate.

El pitazo final del árbitro Federico La Penna trajo una dosis de alivio para el equipo de Conte, que volvió a ganar, se mantiene en carrera en el campeonato, pero lamenta la lesión de Di Lorenzo, otro "soldado" que pierde y que se suma a la ya larga lista de ausentes en un plantel que, al menos ahora, deberá atender un único frente tras su eliminación en Champions.

