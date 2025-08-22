Serie A: Allegri, de reestreno

Unos 75.000 aficionados agotaron las localidades disponibles, incluidas las 35.000 correspondientes a los abonos, que no incluyeron esta vez a los apuntados como responsables de desmanes y de delitos vinculados con el fútbol, en el marco de la investigación que llevaron adelante los fiscales de Milán contra los integrantes de la Curva Sur y también de la Curva Norte, que suelen ocupar los más violentos de la parcialidad de Inter en el Giuseppe Meazza.

En ese contexto, la pelota volverá a rodar mañana en ese escenario en el que Allegri celebró en la temporada 2010-11 el "scudetto" como técnico de un Milan al que regresa tras su despido como conductor de Juventus, club con el que logró otros cinco títulos consecutivos como campeón del fútbol italiano entre 2014 y 2019 y del que se alejó apenas conquistada la Copa Italia en 2023-24.

Ahora, Allegri irá por revancha, aunque aclara: "No piensen que Milan volverá a ganar el campeonato automáticamente porque yo estoy de vuelta en el club, cuya historia grande con un peso que supera a cualquier entrenador o jugador que haya pasado por sus filas. Milan te obliga a sentir la responsabilidad de trabajar de determinada manera y a no equivocarte".

"Todos debemos trabajar para devolverle la gloria a Milan, que está por encima de todo y de todos, y tenemos que llevarlo de regreso a la Champions en la próxima temporada", agregó al anticipar cuál será el objetivo en esta temporada y en este nuevo campeonato en el que "hay al menos ocho equipos que son candidatos a lograr el scudetto, aunque el favorito siempre es el que defiende la corona", dijo al aludir a Napoli.

"Debemos tratar de mantener el equilibrio", completó "Siempre digo que en el campeonato hay que viajar en velocidad crucero, ni demasiado lento, ni demasiado rápido, sino constante.

Por eso, debemos respetar a todos los rivales que enfrentemos porque todos los partidos serán difíciles", aclaró Allegri, quien reconoció que aún no decidió si jugará como titular el mediocampista croata Luka Modric, que llegó a Milan en este mercado de pases tras su exitoso ciclo como jugador de Real Madrid.

"No lo sé, lo decidiré mañana", dijo al respecto el entrenador, al anticipar que el delantero portugués Rafael Leao no será de la partida y que espera "recuperarlo para el próximo partido frente a Lecce o, en el peor de los casos, después del próximo receso", después de reconocer que se sentía conforme con los refuerzos que el club incorporó en este mercado: "Han hecho un óptimo trabajo".

En ese sentido, hoy arribó a Milán el delantero nigeriano Victor Boniface, que llegó procedente del Bayer Leverkusen, aunque según se anticipa no sería el último que llegaría para darle mayor poder ofensivo al plantel "rossonero", que cuenta ya con el mencionado Leao, con el estadounidense Christian Pulisic y con el argentino nacionalizado mexicano Santiago Giménez, jugadores estos últimos dos que iniciarían mañana como titulares.

Entre las caras nuevas se destaca también el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán, que llegó desde Brighton & Hove Albion y jugaría también desde el primer minuto.

Tras una temporada para el olvido que derivó en la salida del portugués Sergio Conceicao, Milan intentará dar vuelta la página e iniciar un nuevo capítulo en su exitosa historia con nuevos nombres y renovadas ilusiones, aprovechando que al no haberse clasificado para ninguna de las Copas europeas podrá enfocarse únicamente en el campeonato y en la Copa Italia, en la que derrotó por 2-0 a Bari para avanzar a la segunda ronda (el próximo rival será Lecce).

El primer examen lo rendirá ante un Cremonese que atrapó el último boleto a la Serie A en los "play-off" de la Serie B en la pasada temporada (el ascenso directo lo conquistaron Sassuolo y Pisa), que viene de perder por penales frente al Palermo en la primera ronda de la Copa Italia y que tiene como principal objetivo mantener la categoría, razón por la cual contrató a un especialista en ese rubro como Davide Nicola.

"Iniciamos nuestro recorrido que intentaremos nos lleve a ser competitivos de aquí a marzo y abril", advierte Nicola, conductor de un Cremonese que regresa a primera después de tres temporadas, que tendrá su bautismo de fuego en San Siro ante un rival de fuste y que hoy sumó a préstamo con opción de compra al mediocampista argentino Martín Payero, que llega desde Udinese para sumarse a su compatriota Franco Vázquez y al delantero paraguayo Antonio Sanabria.

"El club trabajó bien en materia de refuerzos y ahora nosotros deberemos hacerlo en la cancha. Nos espera un desafío estimulante ante un rival que peleará por objetivos distintos a los nuestros y que tiene a un entrenador que privilegia el orden y el pragmatismo.

“Necesitaremos lucidez y coraje”, resumió Nicola, que ya supo dirigir a Sanabria en Genoa y en Torino, desde donde arribó al Cremonese.

“Estoy contento con su llegada, por él y por el grupo que estamos formando, aunque no todos los arribados están para ser titulares o para jugar los 90 minutos”, aclaró el entrenador, según el cual “habrá que apelar a algunas rotaciones y después de estas primeras dos fechas y del receso podremos empezar a definir mejor el plantel que pretendemos”. (ANSA).