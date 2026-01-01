Serie A: Así se juega la fecha
Primera del año del campeonato italiano. Partidos, posiciones y máximos goleadores
Partidos: Viernes: Cagliari-Milan.
Sábado: Como-Udinese.
Genoa-Pisa.
Sassuolo-Parma.
Juventus-Lecce.
Atalanta-Roma.
Domingo: Lazio-Napoli.
Fiorentina-Cremonese.
Hellas Verona-Torino.
Inter-Bologna.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 36 16 12 0 4 35 14.
Milan 35 16 10 5 1 27 13.
Napoli 34 16 11 1 4 24 13.
Juventus 32 17 9 5 3 23 15.
Roma 33 17 11 0 6 20 11.
Como 27 16 7 6 3 22 12.
Bologna 26 16 7 5 4 24 14.
Lazio 24 17 6 6 5 18 12.
Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21.
Atalanta 22 17 5 7 5 20 19.
Udinese 22 17 6 4 7 18 28.
Cremonese 21 17 5 6 6 18 20.
Torino 20 17 5 5 7 17 28.
Cagliari 18 17 4 6 7 19 24.
Parma 17 16 4 5 7 11 18.
Lecce 16 16 4 4 8 11 22.
Genoa 14 17 3 5 9 17 27.
Verona 12 16 2 6 8 13 25.
Pisa 11 17 1 8 8 12 24.
Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28.
Máximos goleadores.
- Con 9 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese) y Matías Soulé (Roma). (ANSA).