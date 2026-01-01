Serie A: Así se juega la fecha

Partidos: Viernes: Cagliari-Milan.

Sábado: Como-Udinese.

Genoa-Pisa.

Sassuolo-Parma.

Juventus-Lecce.

Atalanta-Roma.

Domingo: Lazio-Napoli.

Fiorentina-Cremonese.

Hellas Verona-Torino.

Inter-Bologna.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 36 16 12 0 4 35 14.

Milan 35 16 10 5 1 27 13.

Napoli 34 16 11 1 4 24 13.

Juventus 32 17 9 5 3 23 15.

Roma 33 17 11 0 6 20 11.

Como 27 16 7 6 3 22 12.

Bologna 26 16 7 5 4 24 14.

Lazio 24 17 6 6 5 18 12.

Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21.

Atalanta 22 17 5 7 5 20 19.

Udinese 22 17 6 4 7 18 28.

Cremonese 21 17 5 6 6 18 20.

Torino 20 17 5 5 7 17 28.

Cagliari 18 17 4 6 7 19 24.

Parma 17 16 4 5 7 11 18.

Lecce 16 16 4 4 8 11 22.

Genoa 14 17 3 5 9 17 27.

Verona 12 16 2 6 8 13 25.

Pisa 11 17 1 8 8 12 24.

Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28.

Máximos goleadores.

- Con 9 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese) y Matías Soulé (Roma). (ANSA).