Serie A: Así se juega la fecha
Vigesimoctava del campeonato italiano que ponen en marcha Napoli y Torino
Partidos: Viernes: Napoli-Torino.
Sábado: Cagliari-Como.
Atalanta-Udinese.
Juventus-Pisa.
Domingo: Lecce-Cremonese.
Bologna-Hellas Verona.
Fiorentina-Parma.
Genoa-Roma.
Milan-Inter.
Lunes: Lazio-Sassuolo.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 67 27 22 1 4 64 21.
Milan 57 27 16 9 2 43 20.
Napoli 53 27 16 5 6 41 28.
Roma 51 27 16 3 8 37 19.
Como 48 27 13 9 5 44 20.
Juventus 47 27 13 8 6 46 28.
Atalanta 45 27 12 9 6 37 24.
Bologna 39 27 11 6 10 36 32.
Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36.
Udinese 35 27 10 5 12 31 39.
Lazio 34 27 8 10 9 26 27.
Parma 32 27 8 9 10 20 32.
Cagliari 30 27 7 9 11 29 36.
Torino 30 27 8 6 13 27 47.
Genoa 27 27 6 9 12 32 39.
Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42.
Cremonese 24 27 5 9 13 21 38.
Lecce 24 27 6 6 15 18 36.
Pisa 15 27 1 12 14 20 44.
Verona 15 27 2 9 16 20 48.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan).
- Con 8: Moise Kean (Fiorentina); Kenan Yildiz (Juventus); Christian Pulisic (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Keinan Davis (Udinese).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic y Giovanni Simeone (Torino), Federico Dimarco (Inter) y Andrea Pinamonti (Sassuolo). (ANSA).