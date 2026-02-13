Serie A: Así se juega la fecha
Partidos, posiciones y goleadores del campeonato antes de ponerse en marcha
Partidos: Viernes: Pisa-Milan.
Sábado: Como-Fiorentina.
Lazio-Atalanta.
Inter-Juventus.
Domingo: Udinese-Sassuolo.
Cremonese-Genoa.
Parma-Hellas Verona.
Torino-Bologna.
Napoli-Roma.
Lunes: Cagliari-Lecce.
Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 58 24 19 1 4 57 19.
Milan 50 23 14 8 1 38 17.
Napoli 49 24 15 4 5 36 23.
Juventus 46 24 13 7 4 41 20.
Roma 46 24 15 1 8 29 14.
Como 41 23 10 8 4 37 16.
Atalanta 39 24 10 9 5 32 21.
Lazio 33 24 8 9 7 26 23.
Udinese 32 24 9 5 10 27 36.
Bologna 30 24 8 6 10 32 31.
Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34.
Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.
Torino 27 24 7 6 11 24 42.
Parma 26 24 6 8 10 16 30.
Cremonese 23 24 5 8 11 21 33.
Genoa 23 24 5 8 11 29 37.
Lecce 21 24 5 6 13 15 31.
Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38.
Pisa 15 24 1 12 11 19 40.
Verona 15 24 2 9 13 18 41.
Máximos goleadores: con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).
- con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).
- con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Moise Kean y Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa) y Scott McTominay (Napoli). (ANSA).