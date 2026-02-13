Serie A: Así se juega la fecha

Partidos: Viernes: Pisa-Milan.

Sábado: Como-Fiorentina.

Lazio-Atalanta.

Inter-Juventus.

Domingo: Udinese-Sassuolo.

Cremonese-Genoa.

Parma-Hellas Verona.

Torino-Bologna.

Napoli-Roma.

Lunes: Cagliari-Lecce.

Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 58 24 19 1 4 57 19.

Milan 50 23 14 8 1 38 17.

Napoli 49 24 15 4 5 36 23.

Juventus 46 24 13 7 4 41 20.

Roma 46 24 15 1 8 29 14.

Como 41 23 10 8 4 37 16.

Atalanta 39 24 10 9 5 32 21.

Lazio 33 24 8 9 7 26 23.

Udinese 32 24 9 5 10 27 36.

Bologna 30 24 8 6 10 32 31.

Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34.

Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.

Torino 27 24 7 6 11 24 42.

Parma 26 24 6 8 10 16 30.

Cremonese 23 24 5 8 11 21 33.

Genoa 23 24 5 8 11 29 37.

Lecce 21 24 5 6 13 15 31.

Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38.

Pisa 15 24 1 12 11 19 40.

Verona 15 24 2 9 13 18 41.

Máximos goleadores: con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Moise Kean y Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa) y Scott McTominay (Napoli). (ANSA).