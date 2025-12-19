Serie A: Así se juega la fecha

Partidos, posiciones y máximos goleadores del campeonato italiano de fútbol antes de ponerse en marcha la decimosexta fecha.

Partidos: Sábado: Lazio-Cremonese.

Juventus-Roma.

Domingo: Cagliari-Pisa.

Sassuolo-Torino.

Fiorentina-Udinese.

Genoa-Atalanta.

Postergados por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad: Miércoles 14 de enero: Napoli-Parma.

Inter-Lecce.

Jueves 15 de enero: Hellas Verona-Bologna.

Como-Milan.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 33 15 11 0 4 34 14.

Milan 32 15 9 5 1 24 13.

Napoli 31 15 10 1 4 22 13.

Roma 30 15 10 0 5 16 8.

Juventus 26 15 7 5 3 19 14.

Bologna 25 15 7 4 4 23 13.

Como 24 15 6 6 3 19 12.

Lazio 22 15 6 4 5 17 11.

Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19.

Udinese 21 15 6 3 6 16 22.

Cremonese 20 15 5 5 5 18 18.

Atalanta 19 15 4 7 4 19 18.

Torino 17 15 4 5 6 15 2.

Lecce 16 15 4 4 7 11 19.

Cagliari 14 15 3 5 7 15 21.

Genoa 14 15 3 5 7 16 23.

Parma 14 15 3 5 7 10 18.

Verona 12 15 2 6 7 13 22.

Pisa 10 15 1 7 7 10 20.

Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26.

Máximos goleadores.

- Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 7: Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna) y Hakan Calhanoglu (Inter).

- Con 5: Nico Paz (Como); Federico Bonazzoli (Cremonese); Kenan Yildiz (Juventus), Rafael Leao (Milan) y Gianluca Scamacca (Atalanta). (ANSA).