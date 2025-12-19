Serie A: Así se juega la fecha
Decimosexta del campeonato que tendrá estos partidos. Posiciones y goleadores del torneo
Partidos, posiciones y máximos goleadores del campeonato italiano de fútbol antes de ponerse en marcha la decimosexta fecha.
Partidos: Sábado: Lazio-Cremonese.
Juventus-Roma.
Domingo: Cagliari-Pisa.
Sassuolo-Torino.
Fiorentina-Udinese.
Genoa-Atalanta.
Postergados por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad: Miércoles 14 de enero: Napoli-Parma.
Inter-Lecce.
Jueves 15 de enero: Hellas Verona-Bologna.
Como-Milan.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 33 15 11 0 4 34 14.
Milan 32 15 9 5 1 24 13.
Napoli 31 15 10 1 4 22 13.
Roma 30 15 10 0 5 16 8.
Juventus 26 15 7 5 3 19 14.
Bologna 25 15 7 4 4 23 13.
Como 24 15 6 6 3 19 12.
Lazio 22 15 6 4 5 17 11.
Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19.
Udinese 21 15 6 3 6 16 22.
Cremonese 20 15 5 5 5 18 18.
Atalanta 19 15 4 7 4 19 18.
Torino 17 15 4 5 6 15 2.
Lecce 16 15 4 4 7 11 19.
Cagliari 14 15 3 5 7 15 21.
Genoa 14 15 3 5 7 16 23.
Parma 14 15 3 5 7 10 18.
Verona 12 15 2 6 7 13 22.
Pisa 10 15 1 7 7 10 20.
Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26.
Máximos goleadores.
- Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 7: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna) y Hakan Calhanoglu (Inter).
- Con 5: Nico Paz (Como); Federico Bonazzoli (Cremonese); Kenan Yildiz (Juventus), Rafael Leao (Milan) y Gianluca Scamacca (Atalanta). (ANSA).