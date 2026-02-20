Serie A: Así se juega la fecha
Vigésimosexta del campeonato italiano que se puso en marcha este viernes
Partidos: Viernes: Sassuolo 3 - Hellas Verona 0.
Sábado: Juventus-Como.
Lecce-Inter.
Cagliari-Lazio.
Domingo.
Genoa-Torino.
Atalanta-Napoli.
Milan-Parma.
Roma-Cremonese.
Lunes.
Fiorentina-Pisa.
Bologna-Udinese.
Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc
Inter 61 25 20 1 4 60 21.
Milan 54 25 15 9 1 41 19.
Napoli 50 25 15 5 5 38 25.
Roma 47 25 15 2 8 31 16.
Juventus 46 25 13 7 5 43 23.
Como 42 25 11 9 5 39 19.
Atalanta 42 25 11 9 5 34 21.
Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35.
Bologna 33 25 9 6 10 34 32.
Lazio 33 25 8 9 8 26 25.
Udinese 32 25 9 5 11 28 38.
Parma 29 25 7 8 10 18 31.
Cagliari 28 25 7 7 11 28 35.
Torino 27 25 7 6 12 25 44.
Cremonese 24 25 5 9 11 21 33.
Genoa 24 25 5 9 11 29 37.
Lecce 24 25 6 6 13 17 31.
Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39.
Pisa 15 25 1 12 12 20 42.
Verona 15 26 2 9 15 19 46.
Máximos goleadores: - Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: Nico Paz (Como).
- Con 8: Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rafael Leao y Christian Pulisic (Milan); Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina); Mateo Pellegrino (Parma); Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino); Andrea Pinamonti (Sassuolo). (ANSA).