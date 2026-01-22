LA NACION

Serie A: Así se juega la fecha

Partidos, posiciones y goleadores del campeonato antes de iniciarse una nueva fecha

Viernes: Inter-Pisa.

Sábado: Como-Torino.

Fiorentina-Cagliari.

Lecce-Lazio.

Domingo: Sassuolo-Cremonese.

Atalanta-Parma.

Genoa-Bologna.

Juventus-Napoli.

Roma-Milan.

Lunes: Hellas Verona-Udinese.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 49 21 16 1 4 44 17.

Milan 46 21 13 7 1 34 16.

Napoli 43 21 13 4 4 31 17.

Roma 42 21 14 0 7 26 12.

Juventus 39 21 11 6 4 32 17.

Como 37 21 10 7 4 31 16.

Atalanta 32 21 8 8 5 26 20.

Bologna 30 21 8 6 7 30 24.

Lazio 28 21 7 7 7 21 19.

Udinese 26 21 7 5 9 22 33.

Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28.

Cremonese 23 21 5 8 7 20 28.

Parma 23 21 5 8 8 14 22.

Torino 23 21 6 5 10 21 34.

Cagliari 22 21 5 7 9 22 30.

Genoa 20 21 4 8 9 22 29.

Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32.

Lecce 17 21 4 5 12 13 29.

Pisa 14 21 1 11 9 16 31.

Verona 14 21 2 8 11 17 34.

Máximos goleadores.

- Con 11 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan) y Nico Paz (Como).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).

- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona) y Rolando Mandragora (Fiorentina).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa).

