Serie A: Así se juega la fecha
Vigesimoséptima del campeonato italiano. Partidos, posiciones y goleadores
Partidos: Viernes: Parma-Cagliari.
Sábado: Como-Lecce Hellas Verona-Napoli Inter-Genoa.
Domingo: Cremonese-Milan Sassuolo-Atalanta Torino-Lazio Roma-Juventus.
Lunes: Pisa-Bologna Udinese-Fiorentina.
Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 64 26 21 1 4 62 21.
Milan 54 26 15 9 2 41 20.
Napoli 50 26 15 5 6 39 27.
Roma 50 26 16 2 8 34 16.
Juventus 46 26 13 7 6 43 25.
Como 45 26 12 9 5 41 19.
Atalanta 45 26 12 9 5 36 22.
Bologna 36 26 10 6 10 35 32.
Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35.
Lazio 34 26 8 10 8 26 25.
Udinese 32 26 9 5 12 28 39.
Parma 32 26 8 8 10 19 31.
Cagliari 29 26 7 8 11 28 35.
Genoa 27 26 6 9 11 32 37.
Torino 27 26 7 6 13 25 47.
Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39.
Cremonese 24 26 5 9 12 21 36.
Lecce 24 26 6 6 14 17 33.
Pisa 15 26 1 12 13 20 43.
Verona 15 26 2 9 15 19 46.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: Nico Paz (Como).
- Con 8: Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rafael Leao y Christian Pulisic (Milan); Moise Kean (Fiorentina) y Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino) y Andrea Pinamonti (Sassuolo). (ANSA).