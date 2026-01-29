Serie A: Así se juega la fecha
Partidos, posiciones y goleadores antes de ponerse en marcha la vigesimotercera jornada
Partidos: Viernes: Lazio-Genoa.
Sábado: Pisa-Sassuolo.
Napoli-Fiorentina.
Cagliari-Hellas Verona.
Domingo: Torino-Lecce.
Como-Atalanta.
Cremonese-Inter.
Parma-Juventus.
Lunes: Udinese-Roma.
Martes: Bologna-Milan.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 52 22 17 1 4 50 19.
Milan 47 22 13 8 1 35 17.
Napoli 43 22 13 4 5 31 20.
Roma 43 22 14 1 7 27 13.
Juventus 42 22 12 6 4 35 17.
Como 40 22 10 7 4 37 16.
Atalanta 35 22 9 8 5 30 20.
Bologna 30 22 8 6 8 32 27.
Lazio 29 22 7 8 7 21 19.
Udinese 29 22 8 5 9 25 34.
Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28.
Cagliari 25 22 6 7 9 24 31.
Genoa 23 22 5 8 9 25 31.
Cremonese 23 22 5 8 9 20 29.
Parma 23 22 5 8 9 14 26.
Torino 23 22 6 5 11 21 40.
Lecce 18 22 4 6 12 13 29.
Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34.
Pisa 14 22 1 11 10 12 37.
Verona 14 22 2 8 12 18 37.
Máximos goleadores.
- Con 12 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona).
- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Rolando Mandragora (Fiorentina).
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Federico Dimarco y Ange-Yoan Bonny (Inter); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa); Stefano Moreo (Pisa). (ANSA).