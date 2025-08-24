Serie A: Atalanta decepcionó ante Pisa

Pisa sorprendió al ponerse en ventaja a los 26' con un gol en contra del sueco Isak Hien, pero Scamacca estableció a los 50' el empate definitivo para Atalanta.

"Empezamos bien, pero sobre todo nos costó controlar los balones largos cuando le llegaban a (el alemán Idrissa) Touré por la banda. En la segunda mitad, ajustamos técnicamente el ataque y vi muchas cosas buenas, interesantes y correctas. Me decepciona que no hayamos marcado más goles", analizó el DT del Atalanta, el croata Ivan Juric.

"En la segunda mitad, vi ritmo y agresividad. Hay jugadores que necesitan mejorar", reflexionó Juric, quien celebró el retorno al gol de Scamacca en la Serie A después de 455 días.

"Scamacca está en mejor forma de lo que esperábamos. También debemos ser lo suficientemente inteligentes como para sacarlo y no correr riesgos", agregó el DT croata, quien incluyó a los 71' al mediocampista brasileño Ederson, reemplazado al inicio por el croata Mario Pasalic porque "se estaba recuperando de problemas de rodilla", explicó.

Por último, Juric, reemplazante de Gian Piero Gasperini, quien interrumpió un exitoso ciclo de 9 años, ofreció algunas posiciones sobre el libro de pases.

"Estamos más o menos bien, salvo por la defensa, que es corta.

Luego veremos cómo termina esta situación de Ademola Lookman, que no es agradable", completó Juric sobre el delantero nigeriano, suspendido por una ausencia injustificada luego de su malestar por el rechazo del Atalanta a una oferta del Inter por su pase.

"Un punto histórico después de 34 años: esta camiseta regresa a los estadios de la Serie A. Para mí, que hace 1 mes y medio estaba en mi casa, es igual de importante", afirmó a su vez el DT del Pisa, Alberto Gilardino.

"Me alegro por el mundo del Pisa, este deseo de sacrificio debe ser nuestro lema", agregó el exdelantero campeón mundial con Italia en Alemania 2006, reemplazante de Filippo Inzaghi, quien dejó el cargo pese a haber guiado al equipo nuevamente a la Serie A tras 34 años.

"En la primera parte, nos dijimos: 'podemos con esto'. Jugamos bien y nos fue bien en los segundos balones. Cuanto más te enfrentas a equipos fuertes, más tienes que tener la valentía de tomar la iniciativa, incluso sabiendo que habrá partidos que jugar en nuestro campo", explicó Gilardino, quien incluyó al colombiano Juan Cuadrado a los 61'.

"En la víspera del partido, hablé de los corredores de maratón.

Esta noche, sólo estamos en los primeros 500 metros. En la segunda parte, a pesar de las dificultades, hicimos bien en aferrarnos al resultado", consideró el DT del Pisa.

"Quiero reconocer el mérito de los muchachos por su deseo, actitud y ganas de mejorar. Este vestuario necesita gente que se desafíe a sí misma. Cuadrado hizo una carrera muy larga para desbordar. Mostró, con el ejemplo, dónde estamos y cómo debemos comportarnos.

“Necesitamos los perfiles adecuados en los distintos departamentos”, enfatizó Gilardino.

“Pudimos luchar contra un equipo muy fuerte, y no sólo al inicio. Pero hicimos bien en limitarlos: en la segunda mitad, la calidad y el talento de algunos jugadores locales nos pusieron en apuros”, completó el DT del Pisa, que en la segunda fecha recibirá a Roma. (ANSA).