Serie A: Atalanta "desnudó" a Bologna

El equipo de Raffaele Palladino, que venía de amargarle el regreso a Bérgamo a Gian Piero Gasperini al derrotar por 1-0 a Roma en la fecha anterior, volvió a cantar victoria hoy lejos de casa con un doblete del montenegrino Nikola Krstovic, que llegó a cuatro goles en el campeonato con los que celebró a los 37' y 60' para darle a Atalanta su cuarto triunfo en los últimos cinco partidos, de los cuales solo perdió uno frente al líder Inter.

Los de Vincenzo Italiano, que venían de perder por 3-1 en el Giuseppe Meazza el domingo frente al "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu (que más tarde visitaba a Parma), siguen en caída libre, pues desde que derrotaron a Udinese a domicilio en la duodécima fecha sufrieron tres derrotas y empataron los dos partidos restantes, aunque tienen pendiente el que jugarán el 15 de enero en campo de Hellas Verona por la decimosexta jornada.

Fue debido a su participación en la Supercopa de Italia que se disputó en Riad y en cuya final cayeron también, por 2-0, otro traspié que refleja el mal momento del Bologna, a excepción de la Europa League, en la que con tres victorias, dos empates y una derrota marcha en el decimotercer puesto que da derecho a disputar un repechaje por un pasaje a los octavos de final, pero que no celebra un triunfo en el campeonato desde aquel ante Udinese en noviembre.

Dos realidades opuestas se enfrentaron hoy, pues Atalanta logró elevar la puntería desde la llegada de Palladino y ahora se ubica a cinco puntos de distancia de Como, nuevamente la revelación del torneo que hoy por hoy se está clasificando a la próxima Conference League, y a ocho de una Roma que se está asegurando el pasaje a la Europa League y tiene los mismos que Juventus, que está atrapando el último boleto a la Champions.

Bologna, en cambio, sufrió su tercera derrota consecutiva como local y recibió goles en sus últimos 11 partidos disputados, mostrando una faceta desconocida que la aleja de la lucha por los puestos de vanguardia y que cayó sin atenuantes frente al "nerazzurro" de Bérgamo, que con Krstovic lograron disimular la baja de último momento de Gianluca Scamacca, su goleador en el campeonato con cinco festejos.

Misma cantidad celebró el argentino Santiago Castro, que hoy saltó al ruedo a los 72', mientras que su compatriota Benjamín Domínguez lo hizo a los 80' y el eterno goleador Ciro Immobile ingresó a los 60' justo después del segundo gol del montenegrino que sentenció el pleito y demasiado tarde como para torcer el rumbo de un partido que ya parecía definido.

Krstovic demolió las esperanzas de los aficionados de Bologna (en un estadio ocupado por unos 24.000 espectadores) al abrir el marcador asistido por el belga Charles De Ketelaeere, y luego con un zurdazo desde el borde del área en el complemento que no le dio opciones al arquero Federico Ravaglia que premió el juego y la presión constante de Atalanta desde el pitazo inicial del árbitro Marco Di Bello.

Ni siquiera Riccardo Orsolini, goleador del equipo con seis conquistas en el campeonato y quien fue reemplazado en el inicio del complemento, logró salvar a Bologna, que perdió los duelos individuales ante un rival que con el brasileño Ederson y Marten de Roon le ganó la pulseada en el mediocampo y con De Ketelaere y el polaco Nicola Zalewski como generadores de juego y Krstovic como ariete acertó y pasó por caja.

Apenas una situación de riesgo generó el equipo de Italiano en el primer capítulo y fue con un remate del neerlandés Thijs Dallinga que se fue por arriba del travesaño, mientras que los que ensayaron Nicoló Cambiaghi y el croata Nikola Moro (ingresado a los 72') en el complemento no lograron inquietar al seguro Marco Carnesecchi, mientras que Atalanta pudo haber aumentado su ventaja con remates de pelota detenida del ítalo-nigeriano Honest Ahanor.

Atalanta escala y el sábado buscará refrendar su buen momento frente a su público y ante Torino en el inicio de la segunda ronda del campeonato en la que Bologna, que tuvo al colombiano Jhon Lucumí en el banco, necesitará enderezar el rumbo si aspira a pelear por grandes objetivos.

Deberá hacerlo a partir también del sábado, cuando rendirá examen en casa de un Como que demostró que está para dar batalla antes de completar su duelo pendiente con Hellas Verona. (ANSA).