Serie A: Atalanta gana y escala

En la capital, el equipo de Rafaelle Palladino le asestó un golpe difícil de digerir a la Lazio de Maurizio Sarri, que será su rival también en los duelos de ida y vuelta que animarán por el pasaje a la final de la Copa Italia, el primero de los cuales se jugará el 4 de marzo nuevamente en el Olímpico, mientras que la revancha se disputará el ww de abril en el "New Balance Arena" de Bérgamo.

El brasileño Ederson abrió el marcador esta tarde a los 41' de penal, en tanto que el polaco Nicola Zalewski le puso cifras definitivas al marcador a los 60' en un duelo directo entre dos equipos que pelean por meterse en zona de copas europeas, objetivo que Atalanta por ahora se aseguró con la victoria y del que quedó más lejos Lazio, al que le sacó nueve puntos de ventaja (uno por encima de Como quedó el equipo de Palladino).

Lazio podría perder aún más terreno si Udinese, al que precede por un punto (33 contra 32 del equipo del alemán Kosta Runjaic) derrota mañana como local a Sassuolo, mientras que Bologna (al que eliminó por penales en cuartos de final de Copa Italia) puede alcanzarlo si hace lo propio en campo del Torino en esa misma jornada, razón de más para entender el fastidio que esta derrota generó en su parcialidad.

Más aún tras el empate en Turín en la fecha anterior frente a una Juventus que le igualó en tiempo de descuento un partido que perdía por dos goles en una especie de compensación por aquella victoria por 3-2 de local frente a Genoa con un tanto convertido de penal en el décimo minuto adicionado en la vigesimotercera jornada.

Esta vez, no hubo milagro para Lazio en Roma frente a un Atalanta que venía de superar por 2-1 en Bérgamo a Cremonese tras empatar sin goles en campo del Como y que hoy le amargó la tarde al equipo de Sarri, de irregular andar en el torneo.

Lazio buscará revancha en los próximos dos partidos que jugará en condición de visitante frente a Cagliari y Torino por el campeonato antes de recibir nuevamente al "nerazzurro" de Palladino en la semifinal de ida de la Copa Italia. (ANSA).