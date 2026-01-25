Serie A: Atalanta goleó al Parma

Gianluca Scamacca (15′, de penal), el neerlandés Marten de Roon (24′), Giacomo Raspadori (73′) y el montenegrino Nikola Krstovic (en el tercer minuto adicionado del complemento) sellaron la victoria del Atalanta.

El equipo bergamasco del DT Raffaele Palladino, que alineó al brasileño Ederson, aparece ahora en el séptimo puesto del torneo con 35 puntos, cinco menos que Como, que por ahora se clasifica a la próxima edición de la Europa League.

“El gran paso adelante fue llegar a este partido con la moral por las nubes. Los dos primeros días tras la derrota ante Athlétic de Bilbao fueron difíciles, nos hicieron daño”, reconoció Palladino sobre la caída del pasado miércoles 21 por 3-2 por la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League.

“Estuvimos metidos en el partido desde el primer minuto hasta el último. En los momentos difíciles, reaccionamos como equipo. Les pedí a los jugadores que mostraran el espíritu que nos faltó en Pisa, y también que no se quejaran constantemente de cómo perdíamos puntos contra equipos más pequeños”, reveló el DT en alusión al empate 1-1 de la fecha pasada de la Serie A.

“Sólo me enfadé al final de la primera parte, cuando vi un poco de descuido: no quiero intereses personales ni superficialidad”, subrayó Palladino, quien ponderó además “la mentalidad de los suplentes”, quienes aportaron “mucha calidad arriba”.

“Marcamos cuatro goles. Fue un partido difícil por el contragolpe psicológico, pero en cambio vi un equipo con muchas ganas y agresividad. Hemos madurado y crecido. Fue una victoria de equipo”, insistió Palladino.

A su vez, Parma, que contó con los argentinos Mariano Troilo, Lautaro Valenti y Nahuel Estévez (reemplazado durante el descanso), cuyo compatriota Mateo Pellegrino ingresó para el inicio del complemento, quedó decimoquinto con 23 puntos.

“Hoy las cosas nos salieron mal. No tuvimos el rendimiento que esperábamos, y también lo sentimos por la afición que nos apoyó”, declaró el DT del Parma, el español Carlo Cuesta, tras la derrota con una diferencia más holgada de la temporada.

“Necesitamos solidez para defender con solidez, y también cinismo. En los buenos momentos, no pudimos marcar. Estamos listos para reanudar los entrenamientos el martes para sumar puntos ante nuestra afición. Estoy bastante lejos con la cabeza ya en Juventus”, continuó Cuesta sobre el duelo del domingo 1 de febrero por la fecha 23 de la Serie A.

“Empezamos fuertes en situaciones de peligro, pero nos costó mucho afrontar los contraataques del Atalanta en espacios abiertos. Necesitábamos un contraataque contundente”, analizó el entrenador español, quien reconoció estar “decepcionado con nuestra incapacidad para defender sin provocar un penal”.

“Necesitamos ser competitivos, empezando desde la fase defensiva y dando un paso más en ataque. Estoy convencido de que este equipo responderá haciendo las cosas bien y con el enfoque adecuado. Cada partido es una oportunidad para sumar puntos”, concluyó Cuesta. (ANSA).