Serie A: Atalanta imparable

El equipo de Raffaele Palladino volvió a celebrar en el cierre de la jornada de adelantos de la vigésima fecha, que puso en marcha la segunda ronda del campeonato italiano con goles del belga Charles De Ketelaere a los 13' y del croata Mario Pasalic en el quinto minuto adicionado por el árbitro Francesco Fourneau.

Dos goles que hicieron celebrar a los cerca de 21.000 espectadores que se dieron cita en el "New Balance Arena" con esta nueva victoria de los entrenados por Palladino, que tras un inicio irregular en el torneo parecen haber encontrado el rumbo y el fútbol pretendido por su conductor.

La nota discordante la dio la lesión, aparentemente seria, que obligó a dejar la cancha a los 44' al suizo-albanés Berat Djimsiti, tras un choque de caderas con el delantero colombiano del Torino, Duván Zapata.

Según los primeros informes del cuerpo médico del "nerazzurro" de Bérgamo, todo parece apuntar a un traumatismo óseo en el hueso ilíaco izquierdo con compromiso del músculo oblicuo abdominal por el que será evaluado en los próximos días.

Más allá del susto, Atalanta cerró la jornada con una sonrisa y celebró una nueva victoria, tercera consecutiva tras las obtenidas frente a Roma (1-0 de local) y Bologna (2-0 como visitante), y también la vuelta al gol de De Ketelaere, que había festejado su última conquista por partida doble ante Lecce el 14 de septiembre (4-1) por la tercera fecha del campeonato.

El que convirtió hoy le allanó el camino a su equipo al triunfo frente al irregular Torino de Marco Baroni, que en las pasadas cuatro fechas había sufrido dos derrotas como local, pero celebrado dos victorias como visitante y que hoy en desventaja hizo méritos para llegar al empate, especialmente en el complemento, cuando convirtió en figura al arquero Marco Carnesecchi, que tuvo dos intervenciones providenciales.

En una, amargó al chileno Guillermo Maripán, al dejarle atragantado el grito de gol como lo haría posteriormente ante el argentino Giovanni Simeone, que había ingresado por Zapata a los 67', cuando el británico Ché Adams reemplazó también al Cyril Ngonge, dos modificaciones con las que el técnico "granate" intentó revitalizar los avances del Torino.

Pero en el fútbol hay una máxima que indica que los goles que se malogran en un arco, se sufren en el de enfrente y así sucedería cuando en la agonía del duelo el ingresado Pasalic sentenció el pleito en tiempo de descuento en un partido que se abrió cuando De Ketelaere conectó de cabeza un tiro de esquina para el 1-0 parcial, que pareció despertar al equipo visitante.

Torino respondió siete minutos después con un zurdazo apenas alto del lituano Gvidas Gineitis, que inició como titular a pesar de que estaba en duda por una dolencia debido a la sanción que purgó su compañero Cesare Casadei y fue una de las cuatro variantes que presentó Baroni en relación con el once inicial que cayó por 2-1 de local frente a Udinese en la fecha disputada entre semana.

Palladino apostó por los mismos que venían de ganarle a Bologna y Atalanta lució más sólido y más peligroso que su rival, sobre todo en las jugadas de pelota parada, en una de las cuales el polaco Nicola Zalewski buscó al montenegrino Nikola Krstovic (autor de un doblete en la fecha pasada), cuyo cabezazo demasiado centralizado terminó siendo fácil para Alberto Paleari, a los 26'.

A los 32', el hispano-ecuatoguineano Saúl Coco conectó débil el primer tiro de esquina favorable al visitante que ejecutó Gineitis y Atalanta respondió tres minutos después con un contragolpe comandado por el brasileño Emerson que dejó a Zalewski mano a mano con Paleari, quien evitó el segundo gol de Atalanta y mantuvo en partido a Torino poco antes de la lesión de Djimsiti.

En el inicio del complemento, Krstovic refrendó que no era su mejor jornada y desperdició un centro de De Ketelaere, en un pasaje del partido en el que el local volvió a llegar con peligro a los 50' con un remate de Davide Zappacosta que sacudió el travesaño tras un gran pase de Zalewski que convenció a Baroni que había llegado la hora de ensayar variantes.

Una de ellas fue el ingreso de Simeone y otra la de Adams, quienes de inmediato combinaron en ataque una jugada que el británico definió con un remate alto habilitado por el argentino, después de la cual Maripán tuvo la ocasión más clara para empatar el partido a los 60', pero chocó con Carnesecchi, que volvió a aparecer en escena para frustrar a Simeone lanzado de contragolpe a los 75'.

Quien sí acertaría en tiempo adicionado para darle la tranquilidad necesaria a Palladino y a los aficionados de Atalanta terminó siendo Pasalic, que en un contragolpe comandado por el también ingresado Gianluca Scamacca sentenció el duelo y desató el festejo en Bérgamo, que vuelve a ilusionarse tras esta nueva victoria, ante un rival que marcha duodécimo en el torneo producto de una irregular campaña.

Torino irá por revancha el martes ante la Roma, que hoy derrotó por 2-0 a Sassuolo en el Estadio Olímpico de la capital, donde lo recibirá en busca del pasaje a cuartos de final de la Copa Italia, antes de visitarlo en el Olímpico de Turín el domingo de la próxima semana por la vigésima fecha.

Atalanta ya tiene asegurado un lugar en cuartos de la Copa Italia (será rival de Juventus el 4 de febrero en Bérgamo) y sigue escalando posiciones en el campeonato. (ANSA).