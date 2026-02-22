Serie A: Atalanta reaccionó a tiempo ante Napoli
Ganó 2-1 como local con goles de Pasalic y Samardzic
El neerlandés Sam Beukema abrió el marcador a los 18' para Napoli, pero el croata Mario Pasalic empató transitoriamente a los 61' para Atalanta, que se quedó con la agónica victoria gracias al serbio Lazar Samardzic (82').
Con este resultado, Atalanta se mantiene en el séptimo puesto de la Serie A, pero ahora con 45 puntos, la misma cantidad que Como, mientras que Napoli completa el podio con 50 unidades, tres más que Roma.
Napoli alineó a los brasileños Juan Jesús (amonestado y reemplazado a los 70' por el uruguayo Mathías Olivera) y Alisson Santos (sustituido a los 85'), mientras que su compatriota Giovane ingresó a los 70'.
Partidos.
Viernes.
Sassuolo 3 - Hellas Verona 0.
Sábado.
Juventus 0 - Como 2.
Lecce 0 - Inter 2.
Cagliari 0 - Lazio 0.
Domingo.
Genoa 3 - Torino 0.
Atalanta 2 - Napoli 1.
Más tarde.
Milan-Parma.
Roma-Cremonese.
Lunes.
Fiorentina-Pisa.
Bologna-Udinese.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc Inter 64 26 21 1 4 62 21.
Milan 54 25 15 9 1 41 19.
Napoli 50 26 15 5 6 39 27.
Roma 47 25 15 2 8 31 16.
Juventus 46 26 13 7 6 43 25.
Como 45 26 12 9 5 41 19.
Atalanta 45 26 12 9 5 36 22.
Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35.
Lazio 34 26 8 10 8 26 25.
Bologna 33 25 9 6 10 34 32.
Udinese 32 25 9 5 11 28 38.
Parma 29 25 7 8 10 18 31.
Cagliari 29 26 7 8 11 28 35.
Genoa 27 26 6 9 11 32 37.
Torino 27 26 7 6 13 25 47.
Cremonese 24 25 5 9 11 21 33.
Lecce 24 26 6 6 14 17 33.
Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39.
Pisa 15 25 1 12 12 20 42.
Verona 15 26 2 9 15 19 46.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: Nico Paz (Como).
- Con 8: Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rafael Leao y Christian Pulisic (Milan) y Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino) y Andrea Pinamonti (Sassuolo).
Próxima fecha.
Viernes 27.
Parma-Cagliari.
Sábado 28.
Como-Lecce.
Hellas Verona-Napoli.
Inter-Genoa.
Domingo 1 de marzo.
Cremonese-Milan.
Sassuolo-Atalanta.
Torino-Lazio.
Roma-Juventus.
Lunes 2 de marzo.
Pisa-Bologna.
Udinese-Fiorentina. (ANSA).