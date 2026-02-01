Serie A: Atalanta rescató un empate contra Como
Carnesecchi le atajó un penal a Nico Paz en tiempo de descuento
Atalanta, que alineó al brasileño Ederson y sufrió la expulsión de Honest Ahanor a los 8', sumó 1 punto gracias a Marco Carnesecchi, quien le atajó un penal al argentino Nicolás Paz en el octavo minuto adicionado del complemento.
Luego de revisar la acción en el VAR, el árbitro Luca Pairetto cobró el penal por una mano de Giorgio Scalvini, pero Carnesecchi se convirtió en el héroe del Atalanta al enviar al córner el remate de Nico Paz, quien rompió al llanto al término del partido.
Con este resultado, Como, que contó con los argentinos Máximo Perrone (amonestado y reemplazado a los 59') y Nico Paz, quedó sexto con 41 puntos, cinco más que el Atalanta, que continúa en el séptimo puesto.
Partidos.
Viernes.
Lazio 3 - Genoa 2.
Sábado.
Pisa 1 - Sassuolo 3.
Napoli 2 - Fiorentina 1.
Cagliari 4 - Hellas Verona 0.
Domingo.
Torino 1 - Lecce 0.
Como 0 - Atalanta 0.
Más tarde.
Cremonese-Inter.
Parma-Juventus.
Lunes.
Udinese-Roma.
Martes.
Bologna-Milan.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 52 22 17 1 4 50 19.
Milan 47 22 13 8 1 35 17.
Napoli 46 23 14 4 5 33 21.
Roma 43 22 14 1 7 27 13.
Juventus 42 22 12 6 4 35 17.
Como 41 23 10 8 4 37 16.
Atalanta 36 23 9 9 5 30 20.
Lazio 32 23 8 8 7 24 21.
Bologna 30 22 8 6 8 32 27.
Udinese 29 22 8 5 9 25 34.
Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29.
Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.
Torino 26 23 7 5 11 22 40.
Cremonese 23 22 5 8 9 20 29.
Parma 23 22 5 8 9 14 26.
Genoa 23 23 5 8 10 27 34.
Lecce 18 23 4 6 13 13 30.
Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36.
Pisa 14 23 1 11 11 19 40.
Verona 14 23 2 8 13 18 41.
Máximos goleadores.
- Con 12 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).
- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma) y Rolando Mandragora (Fiorentina).
Próxima fecha.
Viernes 6.
Hellas Verona-Pisa.
Sábado 7.
Genoa-Napoli.
Fiorentina-Torino.
Domingo 8.
Bologna-Parma.
Lecce-Udinese.
Sassuolo-Inter.
Juventus-Lazio.
Lunes 9.
Atalanta-Cremonese.
Roma-Cagliari.
Miércoles 18.
Milan-Como. (ANSA).