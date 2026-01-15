Serie A: Atalanta va por más

A pesar de esas estadísticas, el entrenador del "nerazzurro" de Bérgamo, Raffaele Palladino, no se fía y advierte que "Pisa, jugando de local, es temible. Es un rival veloz y complicado cuando contragolpea y si no lo afrontamos con la mentalidad correcta, corremos riesgos".

"Debemos estar atentos a todos los detalles", agregó el DT de un Atalanta que sumó tres de sus ocho triunfos en el torneo jugando como visitante en la previa del duelo con el Pisa de Alberto Gilardino, que sumó su única victoria de local en el Arena Garibaldi, escenario en el que cosechó tres empates y sufrió seis de sus nueve derrotas.

"Pisa es un equipo vertical y directo que apela mucho al aporte de (el alemán Idrissa) Touré y a los saques largos de su arquero (Simone Scuffet) y que ha puesto en dificultades a varios rivales con su juego y con su espíritu de lucha, que seguramente profundizará en esta segunda mitad del campeonato", completó Palladino.

Atalanta acaba de sumar a Giacomo Raspadori en el mercado de pases para reforzarse en ataque y recuperará a dos puntales en defensa: el marfileño Odilon Kossounou, retornado tras disputar la Copa Africana de Naciones, y el bosnio Sead Kolasinac, recuperado de una lesión.

No podrá contar, en cambio, con el suizo-albanés Berat Djimsiti, lesionado en la victoria frente al Torino, así como tampoco con Raoul Bellanova, ni con el nigeriano Ademola Lookman, que disputó la Copa Africana con su selección, eliminada por penales en la víspera por el anfitrión Marruecos, que jugará la final frente a Senegal el domingo.

Mientras Pisa espera hacer una mejor segunda ronda para mantener la ilusión de seguir en la máxima categoría, a la que regresó en esta temporada, el objetivo de Atalanta es "sumar más de los 28 puntos que cosechamos en la primera mitad del torneo. Ahora tenemos 31 puntos y quedan por jugarse otros 54 hasta el final del campeonato", recordó Palladino.

"Estamos haciendo un buen torneo, pero debemos acelerar en estos dos meses para seguir en este camino", agregó al saludar el arribo desde Atlético Madrid de Raspadori, ex Sassuolo y Napoli, "un jugador fuerte que completa una ofensiva de por sí fuerte y cuya incorporación le agradezco a la dirigencia".

Atalanta cuenta con 11 italianos en el plantel, incluido el italiano de ascendencia nigeriana Honest Ahanor y el polaco Nicola Zalewski, que espera por obtener la ciudadanía. "Es bello ese sentido de pertenencia incluso en lo que refiere a la selección nacional", destacó Palladino.

Su colega Gilardino también celebró el arribo del búlgaro Rosen Bozhinov y del nigeriano Rafiu Durosinmi a Pisa en el mercado de pases: "están bien y será mi tarea evaluarlos a medida que se vayan integrando al plantel. La sábana sigue siendo un poco corta, pero estoy tranquilo por los jugadores con los que cuento", aclaró.

"Me serena la actitud que muestran en cada entrenamiento", completó el campeón mundial en 2006 que tendrá que afrontar varias bajas en su plantel frente a Atalanta, incluido el nigeriano Ebenezer Akinsanmiro, que apenas retorna tras jugar la Copa Africana de Naciones, y se suma al colombiano Juan Guillermo Cuadrado, entre otros.

"En un mercado de pases difícil, el club está haciendo grandes esfuerzos para tratar de sumar jugadores", explicó Gilardino que sueña con "interrumpir la racha positiva de Atalanta y volver a celebrar un triunfo en el Arena Garibaldi.

"No me gusta escuchar cuando dicen que nuestro estadio es un tabú porque me parece irrespetuoso hacia los aficionados y hacia los jugadores, que siempre honraron esta camiseta. Debemos pensar de modo positivo", destacó el DT de un Pisa que -dijo- necesita ser "más cínico" para cerrar los partidos.

Matteo Marchetti será el árbitro del partido que abrirá la jornada y en el que Atalanta irá por más con el brasileño Ederson en el once inicial frente a un rival obligado a empezar a sumar de a tres para que el sueño de la permanencia no termine convirtiéndose en pesadilla. (ANSA).