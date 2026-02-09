Serie A: Atalanta venció al Cremonese

El montenegrino Nikola Krstovic abrió el marcador a los 13' para Atalanta, que aumentó su ventaja a los 25' mediante Davide Zappacosta, mientras que el noruego Morten Thorsby descontó para Cremonese en el quinto minuto adicionado del complemento.

Atalanta, que alineó al brasileño Ederson, suma 39 puntos en el séptimo puesto de la Serie A, mientras que Cremonese, que incluyó al argentino Martín Payero y al paraguayo Antonio Sanabria a los 63', quedó decimosexto con 23 unidades.

Partidos.

Viernes.

Hellas Verona 0 - Pisa 0.

Sábado.

Genoa 2 - Napoli 3.

Fiorentina 2 - Torino 2.

Domingo.

Bologna 0 - Parma 1.

Lecce 2 - Udinese 1.

Sassuolo 0 - Inter 5.

Juventus 1 - Lazio 2.

Lunes.

Atalanta 2 - Cremonese 1.

Más tarde.

Roma-Cagliari.

Miércoles.

Milan-Como.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 58 24 19 1 4 57 19.

Milan 50 23 14 8 1 38 17.

Napoli 49 24 15 4 5 36 23.

Juventus 46 24 13 7 4 41 20.

Roma 43 23 14 1 8 27 14.

Como 41 23 10 8 4 37 16.

Atalanta 39 24 10 9 5 32 21.

Lazio 33 24 8 9 7 26 23.

Udinese 32 24 9 5 10 27 36.

Bologna 30 24 8 6 10 32 31.

Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34.

Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.

Torino 27 24 7 6 11 24 42.

Parma 26 24 6 8 10 16 30.

Cremonese 23 24 5 8 11 21 33.

Genoa 23 24 5 8 11 29 37.

Lecce 21 24 5 6 13 15 31.

Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38.

Pisa 15 24 1 12 11 19 40.

Verona 15 24 2 9 13 18 41.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Moise Kean y Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa) y Scott McTominay (Napoli).

Próxima fecha.

Viernes 13.

Pisa-Milan.

Sábado 14.

Como-Fiorentina.

Lazio-Atalanta.

Inter-Juventus.

Domingo 15.

Udinese-Sassuolo.

Cremonese-Genoa.

Parma-Hellas Verona.

Torino-Bologna.

Napoli-Roma.

Lunes 16.

Cagliari-Lecce. (ANSA).