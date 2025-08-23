LA NACION

Serie A: "Ausencia de malicia", Allegri

Reestreno con derrota para el DT de Milan ante Cremonese

En uno de ellos, el "rossonero" cayó por 2-1 ante su público, que colmó el estadio y se retiró decepcionado tras otra opaca actuación del club de sus amores, aunque Allegri intentó bajarle el precio a la derrota afirmando que "por suerte es apenas la primera fecha y tenemos tiempo para trabajar y mejorar".

"No se trata de la calidad del plantel, cuando juegas en el campeonato italiano te cruzas con equipos como Cremonese que saben aprovechar lo poco que generan y que hoy lo hizo merced a dos errores nuestros. Hace falta más malicia cuando tenemos y cuando no tenemos la pelota", reiteró.

"Los estrenos siempre son complicados, pero la clave es no recibir goles, sea cual fuese el resultado y no nos pueden convertir dos en un partido. No percibimos el peligro y no es posible que un delantero salte y convierta solo cuando atacan tres jugadores contra cinco defensores", resumió.

Diametralmente opuesto el ánimo de su colega Davide Nicola, quien inició el torneo con la consigna de mantener la categoría, rubro en el cual es un especialista, y se encontró con un triunfo que Cremonese no celebraba ante este rival en este escenario desde hacía un siglo.

"Llevarse algún punto de San Siro nunca es fácil y hoy nos llevamos tres porque vinimos a hacer nuestro partido y lo hicimos jugando en equipo y trabajando con humildad", destacó Nicola, al reconocer que "haber ganado aquí nos llena de entusiasmo". (ANSA).

