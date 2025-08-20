Serie A: Ayroldi dirigirá Sassuolo-Napoli

Otro partido que marcará el inicio del programa de la primera jornada de la edición número 14 de la Serie A también el sábado 23 ofrecerá el duelo entre Milan y el ascendido Cremonese y estará a cargo de Giuseppe Collu, mientras que Luca Zufferli dirigirá la visita del Bologna a Roma prevista el mismo día.

Por su parte, Matteo Marcenaro fue designado para el partido entre Juventus y Parma previsto el domingo 24, cuando Atalanta recibirá al Pisa con el arbitraje de Alberto Arena, mientras que Inter será local del Torino el lunes 25 en el duelo que concluirá la fecha y tendrá como referí a Federico La Penna.

Detalle de la designación de los árbitros para la primera fecha de la edición 2025-26 de la Serie A.

Sábado 23.

Genoa-Lecce: Davide Massa.

Sassuolo-Napoli: Giovanni Ayroldi.

Milan-Cremonese: Giuseppe Collu.

Roma-Bologna: Luca Zufferli.

Domingo 24.

Cagliari-Fiorentina: Simone Sozza.

Como-Lazio: Gianluca Manganiello.

Atalanta-Pisa: Alberto Arena.

Juventus-Parma: Matteo Marcenaro.

Lunes 25.

Udinese-Hellas Verona: Paride Tremolada.

Inter-Torino: Federico La Penna. (ANSA).