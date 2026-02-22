Serie A: Batacazo del Parma ante Milan

Troilo marcó a los 80' el gol del Parma tras un córner desde la derecha, una acción que el árbitro Marco Piccinini convalidó tras revisarla en el VAR luego de las protestas del Milan por una presunta falta del argentino sobre Davide Bartesaghi

Parma alineó al brasileño Gabriel Strefezza (sustituido a los 76') más los argentinos Mariano Troilo (amonestado), Lautaro Valenti, Christian Ordoñez (reemplazado a los 59') y Mateo Pellegrino (le dejó su lugar a su compatriota Nahuel Estévez en el tercer minuto adicionado del complemento)

El equipo del DT español Carlos Cuesta escaló de esta manera al duodécimo puesto de la Serie A con 32 puntos, la misma cantidad que Udinese, que mañana visitará al Bologna (33) en el partido que completará la jornada

Por su parte, Milan, que contó con el ecuatoriano Pervis Estupiñán (reemplazado a los 62'), sigue segundo con 54 puntos, diez menos que el líder Inter, tras sufrir su segunda derrota en el torneo, pues había perdido su primer partido por 2-1 contra Cremonese también como local en la primera fecha de la Serie A

Partidos

Viernes

Sassuolo 3 - Hellas Verona 0

Sábado

Juventus 0 - Como 2

Lecce 0 - Inter 2

Cagliari 0 - Lazio 0

Domingo

Genoa 3 - Torino 0

Atalanta 0 - Napoli 1

Milan 0 - Parma 1

Más tarde

Roma-Cremonese

Lunes

Fiorentina-Pisa

Bologna-Udinese

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc Inter 64 26 21 1 4 62 21

Milan 54 26 15 9 2 41 20

Napoli 50 26 15 5 6 39 27

Roma 47 25 15 2 8 31 16

Juventus 46 26 13 7 6 43 25

Como 45 26 12 9 5 41 19

Atalanta 45 26 12 9 5 36 22

Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35

Lazio 34 26 8 10 8 26 25

Bologna 33 25 9 6 10 34 32

Udinese 32 25 9 5 11 28 38

Parma 32 26 8 8 10 19 31

Cagliari 29 26 7 8 11 28 35

Genoa 27 26 6 9 11 32 37

Torino 27 26 7 6 13 25 47

Cremonese 24 25 5 9 11 21 33

Lecce 24 26 6 6 14 17 33

Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39

Pisa 15 25 1 12 12 20 42

Verona 15 26 2 9 15 19 46

Máximos goleadores

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter)

- Con 9: Nico Paz (Como)

- Con 8: Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rafael Leao y Christian Pulisic (Milan) y Rasmus Hojlund (Napoli)

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo)

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino) y Andrea Pinamonti (Sassuolo)

Próxima fecha

Viernes 27

Parma-Cagliari

Sábado 28

Como-Lecce

Hellas Verona-Napoli

Inter-Genoa

Domingo 1 de marzo

Cremonese-Milan

Sassuolo-Atalanta

Torino-Lazio

Roma-Juventus

Lunes 2 de marzo

Pisa-Bologna

Udinese-Fiorentina (ANSA)