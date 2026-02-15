Serie A: Bologna venció al Torino con un gol de Castro

Castro llegó a 7 conquistas en el torneo al sellar a los 70' la victoria del Bologna, que había abierto el marcador a los 49' con un gol en contra del croata Nikola Vlasic, quien se había dado el gusto de reivindicarse al empatar transitoriamente a los 62' tras capturar el rebote de la atajada del polaco Lukasz Skorupski ante un zurdazo del colombiano Duván Zapata.

Bologna, que alineó al colombiano Jhon Lucumí y a Castro (reemplazado a los 83'), cuyo compatriota Benjamín Domínguez ingresó a los 74', escaló al octavo puesto con 33 puntos, la misma cantidad que Lazio, al que supera por su mejor diferencia de gol (+2 y 41).

A su vez, Torino, que contó con el chileno Guillermo Maripán (amonestado) y el argentino Giovanni Simeone e incluyó a Zapata al inicio del complemento, quedó decimocuarto con 27 puntos, seis más que Fiorentina y Lecce, que mañana buscará vencer al Cagliari (28) para salir de la zona de descenso que completan Pisa y Hellas Verona, ambos con 15 unidades.

Viernes.

Pisa 1 - Milan 2.

Sábado.

Como 1 - Fiorentina 2.

Lazio 0 - Atalanta 2.

Inter 3 - Juventus 2.

Domingo.

Udinese 1 - Sassuolo 2.

Cremonese 0 - Genoa 0.

Parma 2 - Hellas Verona 1.

Torino 1 - Bologna 2.

Más tarde.

Napoli-Roma.

Lunes.

Cagliari-Lecce.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 61 25 20 1 4 60 21.

Milan 53 24 15 8 1 40 18.

Napoli 49 24 15 4 5 36 23.

Roma 46 24 15 1 8 29 14.

Juventus 46 25 13 7 5 43 23.

Atalanta 42 25 11 9 5 34 21.

Como 41 24 10 8 5 38 18.

Bologna 33 25 9 6 10 34 32.

Lazio 33 25 8 9 8 26 25.

Udinese 32 25 9 5 11 28 38.

Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35.

Parma 29 25 7 8 10 18 31.

Cagliari 28 24 7 7 10 28 33.

Torino 27 25 7 6 12 25 44.

Genoa 24 25 5 9 11 29 37.

Cremonese 24 25 5 9 11 21 33.

Lecce 21 24 5 6 13 15 31.

Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39.

Pisa 15 25 1 12 12 20 42.

Verona 15 25 2 9 14 19 43.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli).

Próxima fecha.

Viernes.

Sassuolo-Hellas Verona.

Sábado.

Juventus-Como.

Lecce-Inter.

Cagliari-Lazio.

Domingo.

Genoa-Torino.

Atalanta-Napoli.

Milan-Parma.

Roma-Cremonese.

Lunes.

Fiorentina-Pisa.

Bologna-Udinese. (ANSA).