Serie A: Bologna venció al Torino con un gol de Castro
El argentino selló el 2-1 del "rossoblú" en Turín
Castro llegó a 7 conquistas en el torneo al sellar a los 70' la victoria del Bologna, que había abierto el marcador a los 49' con un gol en contra del croata Nikola Vlasic, quien se había dado el gusto de reivindicarse al empatar transitoriamente a los 62' tras capturar el rebote de la atajada del polaco Lukasz Skorupski ante un zurdazo del colombiano Duván Zapata.
Bologna, que alineó al colombiano Jhon Lucumí y a Castro (reemplazado a los 83'), cuyo compatriota Benjamín Domínguez ingresó a los 74', escaló al octavo puesto con 33 puntos, la misma cantidad que Lazio, al que supera por su mejor diferencia de gol (+2 y 41).
A su vez, Torino, que contó con el chileno Guillermo Maripán (amonestado) y el argentino Giovanni Simeone e incluyó a Zapata al inicio del complemento, quedó decimocuarto con 27 puntos, seis más que Fiorentina y Lecce, que mañana buscará vencer al Cagliari (28) para salir de la zona de descenso que completan Pisa y Hellas Verona, ambos con 15 unidades.
Viernes.
Pisa 1 - Milan 2.
Sábado.
Como 1 - Fiorentina 2.
Lazio 0 - Atalanta 2.
Inter 3 - Juventus 2.
Domingo.
Udinese 1 - Sassuolo 2.
Cremonese 0 - Genoa 0.
Parma 2 - Hellas Verona 1.
Torino 1 - Bologna 2.
Más tarde.
Napoli-Roma.
Lunes.
Cagliari-Lecce.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 61 25 20 1 4 60 21.
Milan 53 24 15 8 1 40 18.
Napoli 49 24 15 4 5 36 23.
Roma 46 24 15 1 8 29 14.
Juventus 46 25 13 7 5 43 23.
Atalanta 42 25 11 9 5 34 21.
Como 41 24 10 8 5 38 18.
Bologna 33 25 9 6 10 34 32.
Lazio 33 25 8 9 8 26 25.
Udinese 32 25 9 5 11 28 38.
Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35.
Parma 29 25 7 8 10 18 31.
Cagliari 28 24 7 7 10 28 33.
Torino 27 25 7 6 12 25 44.
Genoa 24 25 5 9 11 29 37.
Cremonese 24 25 5 9 11 21 33.
Lecce 21 24 5 6 13 15 31.
Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39.
Pisa 15 25 1 12 12 20 42.
Verona 15 25 2 9 14 19 43.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina).
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli).
Próxima fecha.
Viernes.
Sassuolo-Hellas Verona.
Sábado.
Juventus-Como.
Lecce-Inter.
Cagliari-Lazio.
Domingo.
Genoa-Torino.
Atalanta-Napoli.
Milan-Parma.
Roma-Cremonese.
Lunes.
Fiorentina-Pisa.
Bologna-Udinese. (ANSA).