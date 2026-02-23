Serie A: Bologna venció al Udinese en el cierre de la fecha 26
Bernardeschi selló el 1-0 con un penal
Federico Bernardeschi marcó, a los 75' y de penal, el gol del triunfo del Bologna, que alineó al colombiano Jhon Lucumí y al argentino Santiago Castro (reemplazado a los 85').
Con este resultado, Bologna escaló al octavo puesto con 36 puntos, cuatro más que Udinese y Parma.
Partidos.
Viernes.
Sassuolo 3 - Hellas Verona 0.
Sábado.
Juventus 0 - Como 2.
Lecce 0 - Inter 2.
Cagliari 0 - Lazio 0.
Domingo.
Genoa 3 - Torino 0.
Atalanta 0 - Napoli 1.
Milan 0 - Parma 1.
Roma 3 - Cremonese 0.
Lunes.
Fiorentina 1 - Pisa 0.
Bologna 1 - Udinese 0.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc Inter 64 26 21 1 4 62 21.
Milan 54 26 15 9 2 41 20.
Napoli 50 26 15 5 6 39 27.
Roma 50 26 16 2 8 34 16.
Juventus 46 26 13 7 6 43 25.
Como 45 26 12 9 5 41 19.
Atalanta 45 26 12 9 5 36 22.
Bologna 36 26 10 6 10 35 32.
Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35.
Lazio 34 26 8 10 8 26 25.
Udinese 32 26 9 5 12 28 39.
Parma 32 26 8 8 10 19 31.
Cagliari 29 26 7 8 11 28 35.
Genoa 27 26 6 9 11 32 37.
Torino 27 26 7 6 13 25 47.
Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39.
Cremonese 24 26 5 9 12 21 36.
Lecce 24 26 6 6 14 17 33.
Pisa 15 26 1 12 13 20 43.
Verona 15 26 2 9 15 19 46.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: Nico Paz (Como).
- Con 8: Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rafael Leao y Christian Pulisic (Milan); Moise Kean (Fiorentina) y Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino) y Andrea Pinamonti (Sassuolo).
Próxima fecha.
Viernes 27.
Parma-Cagliari.
Sábado 28.
Como-Lecce.
Hellas Verona-Napoli.
Inter-Genoa.
Domingo 1 de marzo.
Cremonese-Milan.
Sassuolo-Atalanta.
Torino-Lazio.
Roma-Juventus.
Lunes 2 de marzo.
Pisa-Bologna.
Udinese-Fiorentina. (ANSA).