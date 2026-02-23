Serie A: Bologna venció al Udinese en el cierre de la fecha 26

Federico Bernardeschi marcó, a los 75' y de penal, el gol del triunfo del Bologna, que alineó al colombiano Jhon Lucumí y al argentino Santiago Castro (reemplazado a los 85').

Con este resultado, Bologna escaló al octavo puesto con 36 puntos, cuatro más que Udinese y Parma.

Partidos.

Viernes.

Sassuolo 3 - Hellas Verona 0.

Sábado.

Juventus 0 - Como 2.

Lecce 0 - Inter 2.

Cagliari 0 - Lazio 0.

Domingo.

Genoa 3 - Torino 0.

Atalanta 0 - Napoli 1.

Milan 0 - Parma 1.

Roma 3 - Cremonese 0.

Lunes.

Fiorentina 1 - Pisa 0.

Bologna 1 - Udinese 0.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc Inter 64 26 21 1 4 62 21.

Milan 54 26 15 9 2 41 20.

Napoli 50 26 15 5 6 39 27.

Roma 50 26 16 2 8 34 16.

Juventus 46 26 13 7 6 43 25.

Como 45 26 12 9 5 41 19.

Atalanta 45 26 12 9 5 36 22.

Bologna 36 26 10 6 10 35 32.

Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35.

Lazio 34 26 8 10 8 26 25.

Udinese 32 26 9 5 12 28 39.

Parma 32 26 8 8 10 19 31.

Cagliari 29 26 7 8 11 28 35.

Genoa 27 26 6 9 11 32 37.

Torino 27 26 7 6 13 25 47.

Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39.

Cremonese 24 26 5 9 12 21 36.

Lecce 24 26 6 6 14 17 33.

Pisa 15 26 1 12 13 20 43.

Verona 15 26 2 9 15 19 46.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 9: Nico Paz (Como).

- Con 8: Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rafael Leao y Christian Pulisic (Milan); Moise Kean (Fiorentina) y Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino) y Andrea Pinamonti (Sassuolo).

Próxima fecha.

Viernes 27.

Parma-Cagliari.

Sábado 28.

Como-Lecce.

Hellas Verona-Napoli.

Inter-Genoa.

Domingo 1 de marzo.

Cremonese-Milan.

Sassuolo-Atalanta.

Torino-Lazio.

Roma-Juventus.

Lunes 2 de marzo.

Pisa-Bologna.

Udinese-Fiorentina. (ANSA).