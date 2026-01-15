Serie A: Bologna volvió al triunfo

El nigeriano Gift Orban sorprendió al abrir el marcador a los 14' para Hellas Verona, pero Bologna revirtió el resultado mediante Riccardo Orsolini (22'), el danés Jens Odgaard (29') y el argentino Santiago Castro (44').

Hellas Verona puso cifras definitivas al descontar a los 72' mediante un gol en contra del suizo Remo Freuler, quien envió dentro de su arco involuntariamente un centro desde la derecha de Orban, quien suma 6 goles en esta edición de la Serie A, la misma cantidad que Castro.

Bologna, que alineó a los argentinos Benjamín Domínguez y Santiago Castro (reemplazado a los 66'), interrumpió una serie negativa de siete fechas sin triunfos en la Serie A, en la que ahora aparece octavo con 30 puntos.

A su vez, Hellas Verona, que contó con el argentino Nicolás Valentini e incluyó al brasileño Giovane a los 53' y al colombiano Daniel Mosquera a los 82', marcha último con 13 puntos, la misma cantidad que Pisa, ambos en zona de descenso con Fiorentina (14).

Resultados de la fecha 16

Sábado 20 de diciembre

Lazio 0 - Cremonese 0

Juventus 2 - Roma 1

Domingo 21

Cagliari 2 - Pisa 2

Sassuolo 0 - Torino 1

Fiorentina 5 - Udinese 1

Genoa 0 - Atalanta 1

Miércoles 14 de enero

Napoli 0 - Parma 0

Inter 1 - Lecce 0

Jueves 15

Hellas Verona 2 - Bologna 3

Más tarde

Como-Milan

Posiciones

Equipos Pts J G E P Gf Gc

Inter 46 20 15 1 4 43 17

Milan 40 19 11 7 1 29 15

Napoli 40 20 12 4 4 30 17

Juventus 39 20 11 6 3 32 16

Roma 39 20 13 0 7 24 12

Como 34 19 9 7 3 27 13

Atalanta 31 20 8 7 5 24 19

Bologna 30 20 8 6 6 29 22

Lazio 28 20 7 7 6 21 16

Udinese 26 20 7 5 8 22 32

Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25

Torino 23 20 6 5 9 21 32

Cremonese 22 20 5 7 8 20 28

Parma 22 20 5 7 8 14 22

Genoa 19 20 4 7 9 22 29

Cagliari 19 20 4 7 9 21 30

Lecce 17 20 4 5 11 13 27

Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31

Pisa 13 20 1 10 9 15 30

Verona 13 20 2 7 11 17 34

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter)

- Con 8: Christian Pulisic (Milan)

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna)

- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona)

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa)

Fecha 21

Viernes 16

Pisa-Atalanta

Sábado 27

Udinese-Inter

Napoli-Sassuolo

Cagliari-Juventus

Domingo 18

Parma-Genoa

Bologna-Fiorentina

Torino-Roma

Milan-Lecce

Lunes 19

Cremonese-Hellas Verona

Lazio-Como (ANSA)