Serie A: Bologna volvió al triunfo
Venció por 3-2 a Hellas Verona con un gol de Castro
El nigeriano Gift Orban sorprendió al abrir el marcador a los 14' para Hellas Verona, pero Bologna revirtió el resultado mediante Riccardo Orsolini (22'), el danés Jens Odgaard (29') y el argentino Santiago Castro (44').
Hellas Verona puso cifras definitivas al descontar a los 72' mediante un gol en contra del suizo Remo Freuler, quien envió dentro de su arco involuntariamente un centro desde la derecha de Orban, quien suma 6 goles en esta edición de la Serie A, la misma cantidad que Castro.
Bologna, que alineó a los argentinos Benjamín Domínguez y Santiago Castro (reemplazado a los 66'), interrumpió una serie negativa de siete fechas sin triunfos en la Serie A, en la que ahora aparece octavo con 30 puntos.
A su vez, Hellas Verona, que contó con el argentino Nicolás Valentini e incluyó al brasileño Giovane a los 53' y al colombiano Daniel Mosquera a los 82', marcha último con 13 puntos, la misma cantidad que Pisa, ambos en zona de descenso con Fiorentina (14).
Resultados de la fecha 16
Sábado 20 de diciembre
Lazio 0 - Cremonese 0
Juventus 2 - Roma 1
Domingo 21
Cagliari 2 - Pisa 2
Sassuolo 0 - Torino 1
Fiorentina 5 - Udinese 1
Genoa 0 - Atalanta 1
Miércoles 14 de enero
Napoli 0 - Parma 0
Inter 1 - Lecce 0
Jueves 15
Hellas Verona 2 - Bologna 3
Más tarde
Como-Milan
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Inter 46 20 15 1 4 43 17
Milan 40 19 11 7 1 29 15
Napoli 40 20 12 4 4 30 17
Juventus 39 20 11 6 3 32 16
Roma 39 20 13 0 7 24 12
Como 34 19 9 7 3 27 13
Atalanta 31 20 8 7 5 24 19
Bologna 30 20 8 6 6 29 22
Lazio 28 20 7 7 6 21 16
Udinese 26 20 7 5 8 22 32
Sassuolo 23 20 6 5 9 25 25
Torino 23 20 6 5 9 21 32
Cremonese 22 20 5 7 8 20 28
Parma 22 20 5 7 8 14 22
Genoa 19 20 4 7 9 22 29
Cagliari 19 20 4 7 9 21 30
Lecce 17 20 4 5 11 13 27
Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31
Pisa 13 20 1 10 9 15 30
Verona 13 20 2 7 11 17 34
Máximos goleadores
- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter)
- Con 8: Christian Pulisic (Milan)
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna)
- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma) y Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona)
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa)
Fecha 21
Viernes 16
Pisa-Atalanta
Sábado 27
Udinese-Inter
Napoli-Sassuolo
Cagliari-Juventus
Domingo 18
Parma-Genoa
Bologna-Fiorentina
Torino-Roma
Milan-Lecce
Lunes 19
Cremonese-Hellas Verona
Lazio-Como (ANSA)