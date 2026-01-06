Serie A: Bologna y Atalanta van por más

En uno de ellos, Como goleó por 3-0 al colista Pisa y escaló al cuarto puesto, del que lo desplazó Roma al derrotar por 2-0 a Lecce como visitante, aunque resignó también la posición a manos de Juventus, que goleó por 3-0 a Sassuolo en la misma condición.

Mañana, el foco estará puesto en los duelos que animarán Inter en campo de Parma y Napoli de local ante Hellas Verona, fecha que cerrarán el jueves Cremonese-Cagliari y Milan-Genoa.

Bologna marcha séptima por detrás de Como (lo visitará el sábado) con 26 puntos, uno más que Atalanta, pero con un partido menos, que completará el jueves en campo de Hellas, por la decimosexta fecha debido a su participación en la Supercopa de Italia, cuya final en Riad perdió frente al Napoli.

El equipo de Vincenzo Italiano buscará rehabilitarse ante el Atalanta de Raffaele Palladino que le amargó el regreso a Bérgamo a Gian Piero Gasperini, ciudadano ilustre que volvió como "enemigo" como DT de la Roma.

En la lista de bajas, Atalanta sumó al zaguero bosnio Sead Kolasinac, lesionado en el ligamento colateral de la rodilla izquierda ante la Roma y baja junto con el neerlandés Mitchel Bakker y Raoul Bellanova.

El resto serán los mismos que vienen de darle una alegría a los aficionados en el New Balance Arena, incluido el brasileño Ederson, el belga Charles De Ketelaere y Gianluca Scamacca, elegidos en la ofensiva a la que podría sumarse el ghanés Kamaldeen Sulemana, dado que el nigeriano Ademola Lookman está disputando la Copa Africana de Naciones.

El también ghanés Ibrahim Sulemana, que no tiene parentesco con aquel, sería suplente en Bologna junto con los argentinos Benjamín Domínguez y Santiago Castro, autor del descuento en la derrota con Inter, y con el eterno goleador Ciro Immobile.

En el once inicial jugarían el colombiano Jhon Lucumí y Riccardo Orsolini, goleador del equipo con seis festejos y en quien están depositadas las del Bologna para volver a cantar victoria, que se le niega desde la duodécima fecha, cuando venció por 3-0 a Udinese de visitante.

Después de aquel triunfo, Bologna perdió por 3-1 de local con Cremonese, empató 1-1 en Roma con Lazio, cayó por 1-0 en su estadio ante Juventus y empató 1-1 con Sassuolo en el Renato Dall'Ara antes de perder con Inter en San Siro, resultados que lo alejaron de la lucha por los puestos de vanguardia.

Qué decir de Fiorentina, que apenas celebró dos en el campeonato, la primera por 5-1 ante Udinese en Florencia por la decimosexta fecha y la última el domingo, también en el Artemio Franchi, por un más modesto 1-0 frente al Cremonese.

Una campaña para el olvido que mantiene al equipo de Paolo Vanoli antepenúltimo con 12 unidades, las mismas que Hellas Verona y que Pisa, a los que precede por mejor diferencia de goles y con los que comparte la zona de descenso.

El próximo examen lo rendirá en el Olímpico mañana frente a la Lazio de Maurizio Sarri, que celebró su último triunfo en la decimoquinta jornada y por 1-0 en campo de Parma.

Después, igualó sin goles de local ante Cremonese, 1-1 en campo de Udinese y perdió ante su público y por 2-0 frente al campeón Napoli en su última presentación.

Novena con 24 unidades, Lazio necesita reencontrarse con el triunfo y tratará de lograrlo frente a una Fiorentina obligada a sacar agua de las piedras para enderezar el rumbo en la segunda mitad del torneo y soñar con la permanencia.

Vanoli echará mano a lo mejor que tiene a disposición e incluirá al germano-neerlandés Robin Gosens en el once inicial junto con Moise Kean, a quien se encomienda para volver a celebrar como lo hizo el domingo con un gol suyo en tiempo de descuento (aportó 25 goles en la pasada temporada entre los 19 que celebró en el campeonato y los seis convertidos en la Conference League).

Kean aportó cinco en este torneo, los mismos que Rolando Mandragora y con ambos Fiorentina tratará de cortar una racha de tres derrotas en fila como visitante (2-0 con Atalanta, 3-1 ante Sassuolo y 1-0 frente a Parma). El último punto en esa condición lo sumó al empatar hace dos meses con Genoa 2-2 en el Luigi Ferraris en el debut de Vanoli como conductor.

Entre los convocados estará el israelí Manor Solomon, apenas arribado del Tottenham Hotspur, quien en el triunfo frente a Cremonese ingresó desde el banco y podría debutar como titular ante una Lazio que también saldrá a ganar frente a su público para meterse en la disputa por un lugar en las Copas europeas.

Apenas dos puntos cosechados en los últimos tres partidos atentan contra ese objetivo y por eso ganar será la consigna, como reconoce el mediocampista Danilo Cataldi, aún cuando destaca que "no será fácil" sobre todo anímicamente después de la derrota con Napoli que "dejó en evidencia todos nuestros defectos", admitió.

Sarri también sufrirá mal de ausencia porque el nigeriano Fisayo Dele-Bashiru y el franco-senegalés Boulaye Dia disputan la Copa Africana de Naciones y porque el neerlandés Tijjani Noslin (que pudo haber reemplazado al argentino Valentín Castellanos, transferido al West Ham) y el serbio-montenegrino Adam Marusic fueron expulsados frente al Napoli.

Mattia Zaccagni y el español Pedro serían los elegidos para iniciar como titulares, junto con el uruguayo Matías Vecino, ante una Fiorentina que contará desde el primer minuto con el brasileño Dodó.

Torino, que se reencontró con el triunfo en campo de Hellas Verona (3-0), recibirá a un Udinese que tras sorprender al campeón Napoli (1-0 en Friuli), sufrió la mencionada derrota por paliza ante Fiorentina, empató 1-1 de local con Lazio y cayó por 1-0 como visitante de Como en la fecha anterior.

El "granate" de Marco Baroni, enfocado "sólo en lo que pasa en la cancha porque de los refuerzos se encargarán los dirigentes", según comentó, tratará de lograr continuidad y darle una alegría a su público en el Estadio Olímpico, escenario en el que cayó por 2-1 frente a Cagliari en su último partido como local.

Lo hará apelando al tridente ofensivo integrado por el colombiano Duván Zapata, el argentino Giovanni Simeone (que celebró su quinto gol en el torneo el pasado fin de semana) y el británico Ché Adams, confiándole la conducción de la defensa al chileno Guillermo Maripán. (ANSA).