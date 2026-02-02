Serie A: Bologna y Milan completan la fecha 23

El equipo rojinegro del DT Massimiliano Allegri marcha en el segundo puesto del torneo con 47 puntos, ocho menos que Inter, mientras que el Bologna de su colega Vincenzo Italiano se ubica noveno con 30 unidades.

"Bologna viene de una contundente victoria en la Europa League, pero sólo ha ganado una vez en sus últimos 10 partidos.

Enfrentaremos a un equipo que quiere vencer al Milan y demostrar que estos malos resultados son una coincidencia. Necesitamos un partido muy serio", declaró Allegri en conferencia de prensa.

Efectivamente, Bologna goleó por 3-0 en Serbia al Maccabi Tel Aviv por la octava y última fecha de la fase de liga de la Europa League, en cuyos playoffs enfrentará al Brann noruego para intentar conquistar un boleto a octavos de final del torneo continental.

Pero Bologna, que venció al Milan en la final de la Copa Italia 2024-25 y cayó por 1-0 con el equipo rojinegro en su duelo de la tercera fecha de esta edición de la Serie A, atraviesa un presente irregular, pues sólo superó por 3-2 al colista Hellas Verona (por la jornada 16) en sus presentaciones más recientes por el torneo de la primera división del "Calcio".

Diferente es el presente del Milan, que sólo perdió inesperadamente por 2-1 con Cremonese en el inicio de la edición 2025-26 de la Serie A, en la que luego sumó 13 victorias y 8 empates.

Milan, eliminado por Lazio en octavos de final de la Copa Italia, intentará extender este buen presente ante Bologna con el liderazgo ofensivo del portugués Rafael Leao (suma 7 goles) ante la ausencia duda del estadounidense Christian Pulisic (marcó 8 conquistas) y la ausencia del belga Alexis Saelemaekers, confirmada por Allegri.

"Saelemaekers no estará, le molesta el aductor. Se presentó en Roma, pero sufrió una distensión. Pulisic tiene bursitis; veremos hoy si mejora. Leao está disponible. Si gestionamos la situación del aductor y el pubis, estará. Los demás están todos sanos, así que los traeremos a Bolonia", informó Allegri.

"Hoy es el cierre del libro de pases. Tuvimos suerte de tener estos dos partidos, mañana y dentro de 10 días. Tendremos tiempo para recuperar a Pulisic, Leao y (el alemán Niclas)Fullkrug. Ese dedo se curará tarde o temprano", confió el DT del Milan, que volverá a jugar el 13 de febrero (contra Pisa por la fecha 25) porque se postergó para el miércoles 18 el duelo con Como (por la jornada 24).

"Nos acercamos al regreso de (el mexicano Santiago) Giménez, que será útil para el final de la temporada. Estoy contento con los jugadores que tengo disponibles. Hemos hecho cosas buenas hasta ahora, pero no son suficientes para el objetivo final: Juventus está cerca, Roma está cerca, Como está cerca", advirtió sobre un eventual boleto a la próxima Champions League.

Otro motivo de alegría para el DT del Milan es que el arquero francés Miek Maignan, una de las figuras del plantel rojinegro, renovó su contrato hasta 2031.

"Estoy muy contento. Milan se ha asegurado a uno de los tres mejores arqueros de Europa. El club hizo bien en retenerlo, estamos muy contentos", declaró Allegri sobre Maignan.

"No convencí a Maignan en absoluto. El mérito, como debe ser, porque han trabajado duro y deciden los contratos, es del club.

Después de que Maignan se quedara este verano, tenía confianza en que podría continuar en Milan. Maignan es una persona muy sensible, sabía que quería quedarse. Sólo teníamos que superar ese malentendido del verano. Y que atajara. Y está atajando", ponderó Allegri.

Por su parte, Italiano contará con los argentinos Santiago Castro y Benjamín Domínguez para intentar volver al triunfo en la Serie A luego de la derrota por 3-2 en campo del Genoa por la fecha 22. (ANSA).