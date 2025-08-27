Serie A: Bonacina dirigirá Napoli-Cagliari

A su vez, Livio Marinelli dirigirá el viernes 29 la visita del Milan al Lecce, mientras que Marco Guida estará a cargo de Cremonese-Sassuolo, duelo de ascendidos que también está previsto el mismo día en la apertura de la jornada.

En tanto, Inter recibirá el domingo 31 al Udinese con el arbitraje de Matteo Marchetti y Juventus visitará al Genoa en un duelo que estará a cargo de Daniele Chiffi y también se jugará ese día como Torino-Fiorentina, que tendrá como referí a Rosario Abisso.

Además, Giuseppe Collu fue designado para la visita de Roma al ascendido Pisa prevista el sábado 30, mientras que Valerio Crezzini dirigirá al día siguiente el partido entre Lazio y Hellas Verona.

Detalle de la designación de árbitros para los partidos de la segunda fecha de la Serie A.

Viernes 29.

Cremonese-Sassuolo: Marco Guida.

Lecce-Milan: Livio Marinelli.

Sábado 30.

Bologna-Como: Daniele Doveri.

Parma-Atalanta: Maurizio Mariani.

Napoli-Cagliari: Kevin Bonacina.

Pisa-Roma: Giuseppe Collu.

Domingo 31.

Genoa-Juventus: Daniele Chiffi.

Torino-Fiorentina: Rosario Abisso.

Inter-Udinese: Matteo Marchetti.

Lazio-Hellas Verona: Valerio Crezzini. (ANSA).