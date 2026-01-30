Serie A: Buscando alejarse del fondo

Con 14 puntos cosechados, ambos marchan a tres de distancia de la antepenúltima Fiorentina, que visitará al campeón Napoli en otro de los adelantos de la jornada, y a cuatro de Lecce, que los precede y el domingo jugará frente al irregular Torino en Turín.

"Debemos darnos respuestas a nosotros mismos, al club y a los aficionados que siempre nos acompañaron", resumió Alberto Gilardino, técnico de Pisa que llegó a estar dos goles arriba el viernes pasado ante el líder Inter en San Siro, pero terminó cayendo por paliza (6-2), un golpe del que necesita recuperarse cuanto antes.

El campeón mundial en Alemania 2006 apuesta por esa recuperación que le permita mantener la categoría a un Pisa ascendido en esta temporada que dio la talla ante rivales de más fuste, pero cosechó menos de lo que mereció hasta ahora en un torneo en el que apenas celebró una victoria.

"Los medios se la pasaron hablando de refuerzos durante toda la semana, pero yo con los jugadores solamente hablé del partido con Sassuolo", que considera como un punto de inflexión para las aspiraciones de Pisa de lograr su objetivo y ante el cual debutará el delantero suizo Filip Stojilkovic, aunque iniciaría como suplente.

"Debemos concentrar todas las energías en el partido de mañana porque tenemos la obligación de ganar. No debemos tomarlo como una presión, sino como una responsabilidad hacia el club y hacia los aficionados", completó Gilardino, que tendrá en el banco al chileno Felipe Loyola, arribado desde Independiente de Argentina.

No será de la partida el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, en cambio, ante un Sassuolo de Fabio Grosso, otro campeón mundial con Italia en Alemania 2026, que ascendió junto con Pisa en esta temporada, que tendrá entre los suplentes al colombiano Yeferson Paz y que con 26 puntos marcha en mitad de tabla, mucho más holgado que su rival de turno.

Apremiado llega también Hellas Verona a su duelo como visitante en campo de un Cagliari entonado por sus recientes victorias frente a Juventus (1-0 en Cerdeña) y Fiorentina (2-1 en Florencia), pero que no se fía, tal como lo dejó en claro su entrenador Fabio Pisacane.

"Es un partido complicado y un duelo directo por la permanencia.

El equipo está convencido de lo que debe hacer", advirtió el técnico de un Cagliari que gracias a esos triunfos escaló al duodécimo puesto, con 25 puntos, uno menos que Sassuolo y dos más que Genoa, que hoy cayó por 3-2 ante Lazio en el Olímpico en el inicio de la jornada.

"Sabemos lo que nos costaron las dos victorias previas, pero ahora enfrentaremos a un rival que llega herido y querrá dar señales de vida. Será un partido que se resolverá en los duelos personales y en las segundas jugadas y debemos jugarlo como si hubiésemos cosechado un solo punto en las dos fechas anteriores", destacó Pisacane.

No confirmó quiénes serán los titulares, aunque anticipó que "los que mejor jugaron esos últimos dos partidos llegan con ventaja y posiblemente salgan a la cancha los mismos que lo hicieron ante Juventus y Fiorentina", al tiempo que aclaró que "la Serie A está llena de sorpresas y tenemos que tratar de protagonizarlas nosotros".

"Mañana jugaremos una final y espero que los aficionados lo entiendan así porque su aliento será fundamental", completó Pisacane, quien no confirmó si incluirá en el plantel al uruguayo Agustín Albarracín, que arribó procedente de Boston River de su país, pero cuyo transfer aún no había llegado a Cerdeña.

Hellas Verona sumó a préstamo de Udinese al mediocampista esloveno Sandi Lovric hasta el final de la temporada y seguramente intentará ganarse un lugar porque el alemán Kosta Runjaic no le dio mucho espacio en el plantel de Friuli.

Cagliari contará con la solvencia en defensa del colombiano Yerry Mina, cuyo compatriota y delantero Daniel Mosquera se anuncia como suplente en el visitante entrenado por Paolo Zanetti. (ANSA).