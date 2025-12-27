Serie A: Cagliari amargó a Torino

El croata Nikola Vlasic a los 27' puso en ventaja al "granate" de Marco Baroni, pero Matteo Prati a los 45' y el turco Semih Kilicsoy a los 66' revirtieron el marcador para los dirigidos por Fabio Pisacane, que se reencontraron así con el triunfo fuera de casa que no celebraban desde mediados de septiembre (2-1 también, en ese caso frente a Lecce) y se alejan de la zona de descenso.

Un punto por encima de Parma, que en otro de los adelantos hundió a la colista Fiorentina al derrotarla por 1-0 en condición de local, quedó ahora Cagliari, a dos de distancia de un Torino que lo precede y que en la fecha anterior había superado por 1-0 a domicilio a Sassuolo con casi los mismos once que salieron hoy a la cancha, a excepción del colombiano Duván Zapata, reemplazado en la ofensiva por el argentino Giovanni Simeone.

El británico Ché Adams (sustituido a los 67' por Zapata) completó la ofensiva del "granate", que tuvo en defensa al chileno Guillermo Maripán y que pasó el primer sobresalto de la tarde cuando el árbitro Daniele Doveri fue advertido por el VAR a los 8' de juego por un contacto entre el arquero Alberto Paleari y Riyad Idrissi y al revisar la jugada constató que el portero había tocado el balón dentro de los límites de su área.

Paleari volvió a aparecer en escena poco después para conjurar en dos tiempos un remate de Gianluca Gaetano, pero fue Torino el que acertó en la primera situación de riesgo frente a la valla de Elia Caprile, cuando el lituano Gvidas Gineitis habilitó a Simeone, quien superó en velocidad a Sebastiano Luperto y sacó un remate que el arquero de Cagliari alcanzó a despejar, pero nada pudo hacer cuando Vlasic capitalizó el rebote y lo sometió con un derechazo.

Quinto gol en los últimos seis partidos para el croata que parecía darle la tranquilidad necesaria al equipo de Barone, aunque antes de concluir el primer período llegaría el empate del equipo sardo por intermedio de Prati, un jugador pretendido por Torino que hoy lo amargó al aprovechar una jugada en la agonía de ese capítulo en un tiro de esquina en favor de la visita.

Así se fueron al descanso, al regreso del cual los entrenadores optaron por los mismos 22 que iniciaron el partido y fue el local el que generó las primeras situaciones con remates débiles del propio Vlasic y de Adams que no lograron sorprender a Caprile, en cuya seguridad se sustentó Cagliari para animarse a más e ir en busca de una victoria impostergable.

Y el gol que desniveló el marcador en su favor llegó antes de los 70' en una jugada iniciada y terminada por Kilicsoy, quien se desembarazó primero de la marca del albanés Kristjan Asllani y luego eludió a Gineitis y a Maripán antes de someter a Paleari con un zurdazo que se coló junto al poste.

Baroni apeló al banco de suplentes para revitalizar a Torino y tras haber ensayado los primeros cambios realizó nuevas modificaciones al ver que su equipo no lograba imponerse a pesar de los intentos de Simeone y de Zapata, que inquietaron con sendos cabezazos con opciones como para empatar ante un Cagliari que resistió los embates del local, que volvió a llegar en tiempo adicionado al reglamentario.

Fue por medio de Cyril Ngonge, cuya conquista terminó siendo invalidada por Doveri porque el balón había superado la línea de fondo cuando el también ingresado marroquí Zakaria Aboukhlal envió el centro que conectó a la red el belga, para decepción de los fanáticos locales, que aspiraban a celebrar la tercera victoria en fila de Torino (que antes de derrotar a Sassuolo había vencido a Cremonese) y que no festejan tres al hilo desde hace seis años.

Cagliari, que el pasado fin de semana cantaba victoria cuando Pisa decretó sobre la hora el empate en dos goles en el Arena Cerdeña, se sacó la espina hoy al cortar su racha sin triunfos como visitante y respira gracias a tres puntos de oro en la lucha por la permanencia. (ANSA).