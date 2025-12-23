Serie A: Cagliari extrañará a Lospennato

Los exámenes médicos a los que fue sometido el mediocampista con pasado en Napoli y Fiorentina detectaron que padece una lesión en el ligamento colateral medio de la rodilla derecha y que lo mantendrá fuera del equipo por al menos seis partidos (frente a Torino, Milan, Cremonese, Genoa, Juventus y Fiorentina).

Folorunsho estaría en condiciones de regresar el 1 de febrero en el duelo frente a Hellas Verona que el Cagliari de Fabio Pisacane jugará como local por la vigesimotercera fecha del campeonato, en el que marcha decimoquinto con 15 unidades, a tres de distancia del antepenúltimo, que es justamente Hellas, con Genoa y Parma entre ambos (los dos con 14 puntos).

Su baja se suma a la del delantero Andrea Belotti y a la de Mattia Felici (también con lesiones de ligamentos cruzados), así como a la del zaguero portugués Zé Pedro. (ANSA).