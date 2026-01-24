Serie A: Cagliari frenó a Fiorentina

Fue uno de los adelantos de la vigesimosegunda fecha, que más temprano vio golear a Como por 6-0 a Torino y se puso en marcha el viernes con la victoria por 6-2 del líder Inter frente al colista Pisa

Buen promedio de goles arroja hasta el momento la jornada del campeonato, que continuó en el estadio Artemio Franchi, donde unos 21.000 aficionados fueron testigos de un nuevo triunfo del Cagliari

El equipo de Fabio Pisacane venía de derrotar por 1-0 de local a Juventus en Cerdeña con una dosis de fortuna, y que hoy le cortó la remontada a una Fiorentina que había sorprendido a Bologna al imponerse por 2-1 en el Renato Dall'Ara

Victoria que le permitió salir de la zona de descenso por mejor diferencia de goles que Lecce, que también suma 17 puntos, que en el cierre de la jornada recibía a Lazio y, en caso de ganar o empatar, dejará allí a Fiorentina

El descuento de Marco Bresciannini, a los 74', llegó demasiado tarde para impedir una nueva derrota, undécima en el torneo, del local, que perdía por dos goles tras los convertidos por el turco Semih Kilicsoy a los 31' y por Marco Palestra a los 47'

La síntesis del partido podría resumirse diciendo que Fiorentina hizo el gasto y su rival los goles en un duelo en el que los anfitriones controlaron el balón y el trámite y el visitante esperó y acertó de contragolpe

La falta de lucidez y de audacia del local para arrimar peligro al arco de Elia Caprile, con algunos jugadores que estuvieron por debajo de su nivel, le facilitó la tarea a los dirigidos por Pisacane, que aplicaron las estocadas en los momentos justos

Una vez conseguida la ventaja, Cagliari trató de "dormir" el partido, haciendo todo el tiempo posible y enervando los ánimos de los fanáticos de Fiorentina y de sus rivales

En el visitante sobresalió Palestra, autor del segundo gol, quien a pesar de sus 20 años fue capaz de establecer diferencias en un partido en el que la ausencia de Moise Kean en la ofensiva del equipo local se sintió y mucho

Roberto Piccoli lo reemplazó, pero fue el islandés Albert Gudmundsson el que generó la primera llegada del partido con un zurdazo de volea desde fuera del área que salió muy cerca del poste en el inicio del duelo

Cagliari respondió a los 6' tras una salida en falso de Pietro Comuzzo que le ofreció la posibilidad del primer contragolpe, comandado por Palestra, quien tras ingresar al área remató con el arco a su disposición, pero su disparo se desvió providencialmente en el camino en el croata Marin Pongracic y salvó a Fiorentina

Con el equipo de Vanoli haciéndose dueño de las acciones, pero sin lograr sorprender, llegó el gol de Cagliari cuando nadie lo esperaba y nació de un nuevo contragolpe liderado por Palestra, que desairó al germano-neerlandés Robin Gosens y envió un centro que conectó Kilicsoy, cuyo cabezazo se desvió en Comuzzo y descolocó al español David de Gea

Cinco minutos después, Fiorentina tuvo una situación clara para empatar tras una serie de rebotes en el área, pero el remate de Gudmundsson dentro del área chica fue despejado a puro reflejo por Caprile

La dinámica del partido continuó del mismo modo hasta el final del primer capítulo, pero el equipo de Vanoli careció de ideas para llegar al gol y quedó expuesto siempre a la contra de Cagliari

Al regreso del descanso, el DT ensayó algunas variantes que incluyeron el ingreso de Giovanni Fabbian, apenas arribado del Bologna

No pudo ser más desafortunado el debut del mediocampista, cuya salida en falso le permitió al equipo sardo estirar su ventaja en una jugada iniciada por el eslovaco Adam Obert, en la que participó también Sebastiano Esposito y que concluyó Palestra con un derechazo cruzado que no le dio opciones a De Gea

Cagliari pudo sentenciar el partido a los 53' en otro contragolpe, pero Kilicsoy desperdició una asistencia de Luca Mazzitelli con un remate centrado que se desvió primero en Cher Ndour y luego en Comuzzo

Vanoli tomó nota y mandó a Brescianini y al británico Jack Harrison, arribado en el mercado de pases procedente de Leeds United, pero Fiorentina no logró encontrar el camino al descuento hasta varios minutos más tarde

Primero fue Gudmundsson, quien asistido por el brasileño Dodó a los 67' remató cerca del poste cuando el partido se jugaba en campo de Cagliari

Pero debió esperar hasta los 74' para que Brescianini acortara distancias en una jugada iniciada por el israelí Manor Solomon, arribado desde Tottenham Hostpur, que derivó en Dodó, cuyo remate rasante alcanzó a desviar el autor del gol ingresando por el segundo palo

El tanto elevó las pulsaciones y Fiorentina contó con tres situaciones en dos minutos, entre los 79' y los 80', para llevarse al menos un empate, primero con Brescianini y posteriormente con Gudmundsson por partida doble, pero ambos chocaron con la solvencia de Caprile para sostener la victoria de Cagliari

La inercia del partido siguió siendo la misma, pero el resultado no se alteró y el equipo de Pisacane, que contó con la solvencia del colombiano Yerry Mina en defensa, volvió a celebrar un nuevo triunfo, sexto en el campeonato, que lo catapulta a mitad de tabla, con una dosis de fortuna similar a la que tuvo ante Juventus el pasado fin de semana

Fiorentina cortó una racha de cuatro partidos sin derrotas, en los que cosechó dos triunfos (de los apenas tres que suma en el torneo) y dos empates, y podría caer nuevamente en zona de descenso

Sus aficionados le rindieron homenaje al presidente ítalo-estadounidense del club, Rocco Commisso, fallecido hace una semana en Nueva York a los 76 años

Un respetuoso minuto de silencio se observó antes de comenzar a rodar la pelota en el estadio Franchi, al que acudió el plantel femenino de Fiorentina para sumarse al tributo junto con unos 50 niños de la "cantera" del club de Florencia, que con una rosa blanca en sus manos le dieron un tinte aún más emotivo

En los altoparlantes sonaba la canción "Sará per té" de Francesco Nuti y luego "Tear for Heaven" de Eric Clapton antes del primer partido como local de Fiorentina tras el deceso de Commisso

Su viuda Catherine y su hijo Joseph estuvieron presentes y lo estarán el martes, en el duelo frente a Como que definirá, en este mismo escenario, al último clasificado y al rival de Napoli en los cuartos de final de la Copa Italia. (ANSA)