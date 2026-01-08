Serie A: Cagliari reaccionó a tiempo

El equipo de Davide Nicola, ex conductor del Cagliari, sacó rápidas ventajas en el estadio Giovanni Zini, ante unos 10.000 aficionados, con el gol del noruego Dennis Johnsen que abrió el marcador a los 3', y con el que celebró a los 28' el británico Jamie Vardy y se fue al descanso con una diferencia que reflejó lo sucedido en cancha.

El ex delantero del Leicester condujo los ataques del equipo entrenado por Nicola, que superó en el juego al de Fabio Pisacane y logró plasmarlo en el marcador en un primer tiempo en el que parecía tener servida la mesa para celebrar una victoria categórica, que hubiese sido la sexta en el campeonato.

Pero el visitante, que nunca bajó los brazos a pesar de la desventaja, reaccionó en el complemento, se adueñó de la pelota y capitalizó dos errores de la zaga local con tantos del francés Michel Adopo a los 51' y de su compatriota Yael Trepy, que ingresó a los 82' y seis minutos después decretó el 2-2 definitivo.

Pocos podían imaginar semejante final cuando Vardy forzó un error del colombiano Yerry Mina y sacó un centro que Johnsen trocó por gol con el arco a su merced para celebrar su primera conquista en Serie A, un golpe al que Cagliari respondió de inmediato como para disimular el efecto de ese baldazo de agua fría.

Comandado por el angoleño Zito Luvumbo, una pesadilla para la defensa de Cremonese, el visitante comenzó a llegar con peligro sobre el arco de Emil Audero, aunque sería su colega Elia Caprile, sorprendido cuando en un contragolpe letal los dueños de casa extendieron su ventaja por intermedio de Vardy con un remate que alcanzó a tocar, sin poder desviar.

Antes del final del primer capítulo, Cagliari contó con una ocasión inmejorable para achicar distancias en el marcador con un cabezazo del uruguayo Juan Rodríguez Camejo a quemarropa, que Audero logró conjurar a puro reflejo para que Cremonese sostuviera su ventaja antes de irse al descanso.

Al regreso del mismo, el visitante mantuvo su actitud y presionó, obligando a replegarse al equipo de Nicola, que no pudo impedir el descuento cuando Adopo aprovechó una falla de Giuseppe Pezzella y reabrió el partido demostrando que estaba vivo.

Pareció confirmarlo definitivamente cuando el ingresado Sebastiano Esposito decretó el empate, aunque para su desgracia convirtió en posición fuera de juego que obligó al árbitro Kevin Bonacina a invalidar la conquista, pero siguió avanzando con convicción y tuvo su premio en la agonía del partido.

Otra desatención de la zaga local le permitió a Trepy meterse en el área y someter a Audero con una frialdad para sentenciar el 2-2 definitivo que terminó siendo un premio a esa búsqueda y resultó merecido porque el arquero local se había lucido dos minutos antes del gol con una atajada providencial frente al también ingresado Luca Mazzitelli.

En tiempo adicionado, Cremonese estuvo a punto de recuperar la ventaja, pero el belga Jari Vandeputte dilapidó el que pudo ser el gol del triunfo al rematar desviado cuando había quedado mano a mano con Caprile, como para que el empate tuviera aún más sabor a derrota para el local.

El argentino Martín Payero fue titular en el equipo de Nicola y dejó la cancha justamente en tiempo de descuento, cuando también saltó al ruedo el paraguayo Antonio Sanabria en reemplazo de Vardy, mientras que el también argentino Franco Vázquez permaneció en el banco de suplentes. En la visita, Mina dejó la cancha en el inicio del complemento.

Al final, celebró Cagliari, que se recuperó de la derrota por 1-0 sufrida como local en la fecha anterior frente al Milan tras haber derrotado a domicilio por 2-1 a un Torino que había arrancado en ventaja en la decimoséptima jornada, y sumó un punto importante en su lucha por la permanencia.

El equipo sardo marcha en el decimocuarto puesto con 19 unidades. Se alejó seis puntos de la zona de descenso y se ubica por detrás de su rival de turno, que quedó con 22 unidades y seguramente se lamentará por la ocasión desperdiciada en el cierre de la primera ronda.

El equipo de Nicola, ascendido en esta temporada, visitará a Juventus el lunes por la vigésima fecha, en la que Cagliari será rival de un Genoa que lucha también por mantenerse en la máxima categoría y que hoy arrancó ganándole al escolta Milan en San Siro al mando de Daniele De Rossi. (ANSA).