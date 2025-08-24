Serie A: Cagliari rescató un empate contra Fiorentina

Rolando Mandragora abrió el marcador a los 68' para Fiorentina con un cabezazo, pero Luperto estableció el empate definitivo por la misma vía para Cagliari en el tercer minuto adicionado del complemento.

"Estoy contento con la respuesta del equipo. Nos enfrentábamos a una Fiorentina que quiere pelear por el título, pero esto es un punto de partida. Siempre necesitamos humildad y una sana valentía", afirmó el DT del Cagliari, Fabio Pisacane.

"Fue una semana de emociones difíciles de controlar. La emoción duró hasta las 4 de la tarde de hoy, y entonces me puse en modo entrenador", agregó Pisacane tras su debut oficial como DT del Cagliari.

El entrenador también destacó el espíritu de sacrificio del Cagliari: "en la Serie A, todos los partidos son difíciles, lo importante es no desanimarse nunca", enfatizó Pisacane, quien alineó al defensor colombiano Yerry Mina.

"También debe haber una sana dosis de confianza en uno mismo.

Todos los de arriba se sacrificaron, los que empezaron el partido y los que entraron. Conseguimos un buen punto, ahora nos enfocamos en Napoli", completó Pisacane sobre el duelo de la segunda fecha previsto el sábado 30 en campo del campeón defensor de la Serie A.

A su vez, el DT se Fiorentina, Stefano Pioli, reconoció su decepción por haber dejado escapar la victoria en tiempo de descuento.

"Es decepcionante recibir un empate como éste. Fue un partido difícil y complicado, pero lo teníamos controlado", consideró Pioli, quien afronta su segundo ciclo como DT de Fiorentina.

"En la primera parte, jugamos con poco ritmo, pero luego mejoramos. Dado el desarrollo del partido, un empate era quizás el resultado más justo, pero ya estábamos ahí. Es una pena, nos faltó defensa. Y antes de la falta que provocó el gol, teníamos el balón, debimos gestionarlo mejor", consideró Pioli, que contó con el defensor brasileño Dodó.

"Nos enfrentábamos a un buen Cagliari. Sin embargo, es parte del camino. El equipo luchó con ganas y generosidad", completó el DT de Fiorentina, que el pasado jueves 21 goleó por 3-0 al Polissya ucraniano por la ida de su llave de playoff de la quinta edición de la Conference League, cuya revancha se jugará en cuatro días en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, la sede elegida por las obras de remodelación en el Artemio Franchi de Florencia. (ANSA).