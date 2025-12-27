Serie A: Candidatos al ruedo

(di Matteo Spaziante) (ANSA) - MILAN, 27 DIC - Inter, Milan y Napoli, tres de los candidatos al título, saldrán al ruedo mañana frente a Atalanta, Hellas Verona y Cremonese, luego de saltarse la fecha anterior por su participación en la Supercopa de Italia que se celebró en Riad y consagró al último campeón del fútbol italiano, vencedor en la final de Bologna.

El equipo de Vincenzo Italiano eliminó en semifinales por penales a un Inter que había sido finalista en las pasadas dos ediciones y alzó el título en 2023.

El equipo del rumano Cristian Chivu igualó 1-1 en tiempo reglamentario, pero terminó cayendo en una definición desde los 12 pasos en la que fallaron tres de sus cinco ejecutantes, revés del que buscará recuperarse mañana en campo de Atalanta en choque de "nerazzurri".

"Será un examen porque Atalanta-Inter siempre resulta un partido durísimo", destacó Chivu, DT del líder del campeonato con 33 unidades, una más que Milan (y Juventus, que hoy venció por 2-0 a Pisa), y a dos de distancia de un Napoli que reanudará su camino tras su consagración en Riad.

Atalanta mejoró con la llegada de Raffaele Palladino y que tratará de escalar en la tabla ante un Inter que con 11 victorias es el más ganador en un torneo en el que aún no conoce el empate, un resultado que podría darse mañana.

"Hemos logrado dejar atrás las decepciones y volveremos a hacerlo", destacó al aludir a la última en la Supercopa con un plantel "que necesita seguir mejorando porque no somos perfectos".

"Debemos hacernos fuertes ante las frustraciones y las injusticias porque esa debe ser la mentalidad", explicó, al reconocer que son habituales las críticas cuando no se gana en un club como Inter.

Chivu apostará por el regreso del suizo Yann Sommer en el arco, por el brasileño Luis Henrique en el mediocampo junto con Federico Dimarco, Nicoló Barella y el turco Hakan Calhanoglu, y por la dupla conformada por el capitán argentino Lautaro Martínez, goleador del torneo con ocho festejos, y por el francés Marcus Thuram (autor del gol ante Bologna por la Supercopa) que convirtió la mitad que su compañero en el campeonato.

"Los tabúes existen para romperlos", comentó Palladino, al recordar que Atalanta lleva "ocho derrotas consecutivas frente a Inter, una tendencia que debemos invertir", advirtió.

Lo hizo al recordar que la victoria previa frente a Genoa "se logró en tiempo de descuento en un partido en el que jugamos con un hombre más prácticamente desde el inicio".

Atalanta celebró su última victoria frente a Inter en Bergamo el 11 de noviembre de 2018, cuando se impuso por un categórico marcador de 4-1.

Mañana sufrirá la baja del goleador nigeriano Ademola Lookman, afectado a su selección que disputa la Copa Africana de Naciones en Marruecos.

"Este y los próximos dos partidos frente a Roma y Bologna servirán para saber para qué estamos. Tendremos que estar muy atentos a Lautaro y a todo Inter, que cuenta con grandes campeones", destacó Palladino.

El DT apostará por Gianluca Scamacca y por el belga Charles De Ketelaere en la ofensiva y por el zaguero bosnio Sead Kolasinac, "nuestro Rambo", afirmó al compararlo con el personaje de Silvester Stallone.

El escolta Milan, que se despidió de la Supercopa al caer por 2-0 frente al Napoli en semifinales, tratará de enfocarse en la lucha por el "scudetto" cuando reciba a un Hellas Verona que marcha antepenúltimo en zona de descenso, pero tiene pendiente su duelo ante Bologna de la fecha anterior.

"No estamos pensando en la tabla de posiciones porque falta mucho camino por recorrer y no es fácil terminar entre los primeros cuatro. Lo importante es llegar a marzo con opciones de pelear arriba y desde mañana y hasta el 18 de febrero afrontaremos nueve partidos, seis de ellos como visitantes, que serán clave para mantenernos en carrera", destacó Massimiliano Allegri, DT del "rossonero".

"Mañana espero ver un buen partido jugando en equipo, con orden y con paciencia. Si no nos convierten goles, será más fácil ganar y por eso debemos estar más atentos en la fase defensiva", advirtió Allegri.

"Lo importante mañana es vencer a un rival complicado, que cuenta con jugadores veloces y sabe atacar. Los denominados equipos chicos no son tan fáciles como algunos imaginan en esta etapa del campeonato", aclaró.

El DT de Milan anticipó que el delantero portugués Rafael Leao "no fue convocado porque arrastra una dolencia" y será reemplazado por el francés Christopher Nkunku, titular al igual que su compatriota y arquero Mike Maignan, en un once inicial que contará también con Adrien Rabiot, con el croata Luka Modric y con el estadounidense Christian Pulisic, goleador del equipo con siete festejos.

Sin tiempo para festejar por la obtención de la Supercopa, Napoli tratará de cerrar el año con una victoria como visitante frente al ascendido Cremonese, que al mando de Davide Nicola supo darle un dolor de cabeza a más de uno y tratará de repetir frente a los comandados por Antonio Conte.

El técnico del Napoli no tenía decidido aún quiénes serán los titulares porque debe regular energías debido a que su equipo jugará ocho partidos en 24 días, incluidos los de la Champions.

Conte sigue esperando por la recuperación del goleador belga Romelu Lukaku, que rechazó ofertas millonarias para emigrar en el mercado de pases, así como también por las de su compatriota Kevin De Bruyne, el camerunés André Zambo Anguissa, el británico Billy Gilmour y el arquero Alex Meret.

Ausencias que supo disimular el brasileño David Neres con sus goles (fue autor de un doblete en la final de Riad), tres en el campeonato, uno menos que el danés Rasmus Hojlund, quien tratará de incrementar su cosecha mañana en una delantera que completará el macedonio Elif Elmas o el neerlandés Noa Lang.

Será ante un Cremonese que buscará hacerse fuerte en el estadio Giovanni Zini "ante un Napoli que, junto con Inter, son los dos equipos más completos de la categoría", advierte Nicola.

"Afrontaremos a un gran rival con jugadores de calidad y con un gran entrenador que nos obliga a elevar la vara y a multiplicar todo lo que hemos hecho hasta ahora", consideró el DT de Cremonese que tratará de dar otra sorpresa en una jornada en la que Bologna recibirá a Sassuolo también el domingo y que Roma cerrará de local frente a Genoa el lunes. (ANSA).