Serie A: Cautela de Abodi sobre Milan-Como en Perth

"Ya había dudas antes, incluso reconociendo algunos aspectos indudablemente positivos. Estoy acostumbrado a respetar roles y a hacer evaluaciones equilibradas", remarcó Abodi sobre la posibilidad de que el partido entre Milan y Como ya no se dispute en Australia.

La Serie A recibió un permiso "excepcional" de la UEFA para trasladar ese partido a Perth tras un pedido de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), pero la confirmación del duelo precisaba además el aval de la FIFA, el de la Federación Asiática de Fútbol (AFC) y el de Football Australia.

Aunque el presidente de la Liga de la Serie A, Ezio Simonelli, y el director ejecutivo de esa entidad, Luigi De Siervo, manifestaron reiteradamente su optimismo sobre la disputa de Milan-Como en Perth, la prensa italiana advirtió que la AFC puso reparos administrativos para la organización del partido en Australia.

La Serie A explicó que pidió organizar el partido en Perth porque el estadio Giuseppe Meazza del distrito de San Siro estará indisponible el 7 y el 8 de febrero del año próximo porque albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Asimismo, la Liga de la Serie A argumentó que pidió organizar el partido en Australia para aprovechar la chance de promocionar el fútbol italiano en un mercado internacional, una posición respaldada por Como, que mediante un comunicado avaló la iniciativa para favorecer "la supervivencia" del "Calcio".

La UEFA emitió un comunicado para confirmar su oposición a que los partidos de ligas nacionales se disputen en el extranjero, pero explicó que aprobó la solicitud de la Serie A excepcionalmente debido a "lagunas regulatorias a nivel mundial".

El DT del Milan, Massimiliano Allegri, y su colega del Como, el español Cesc Fábregas, se mostraron cautos respecto de la organización en Perth del partido entre ambos equipos correspondiente a la fecha 24 de la Serie A y previsto en febrero de 2026.

En cambio, el arquero francés del Milan, Mike Maignan, coincidió con la sorpresa de su compatriota y compañero Adrien Rabiot respecto de la autorización "excepcional" de parte de la UEFA a que el partido contra Como se juegue en Australia.

De Siervo afirmó que Rabiot "debería ser más complaciente con su empleador" luego que el mediocampista francés admitió su sorpresa sobre el permiso a que el duelo entre Milan y Como se juegue en Perth.

El Sindicato Italiano de Futbolistas (AIC) y su par de Francia (UNFP) respaldaron a Rabiot ante las críticas de De Siervo luego que el mediocampista del Milan calificara como una "locura" organizar el partido contra Como en Australia.

La UEFA también autorizó de modo "excepcional" el pedido que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó para organizar en Miami el partido previsto en diciembre entre Villarreal y Barcelona por la fecha 14 de la Liga de ese país.

Sin embargo, la Liga anunció la cancelación de su proyecto por el cambio de posición de Relevent Sports, empresa que estaba a cargo de organizar en Estados Unidos el partido correspondiente a la fecha 17 del torneo de la primera división de España y previsto el 21 de diciembre.

La empresa explicó a la Liga que decidió cancelar el proyecto tras las protestas contra el viaje a Estados Unidos generaron "demasiada incertidumbre en las últimas semanas", por lo cual habría sido "irresponsable empezar a vender entradas" para el partido. (ANSA).