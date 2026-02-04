Serie A: Chiffi dirigirá Sassuolo-Inter

A su vez, Davide Massa estará a cargo de la visita del Napoli al Genoa prevista el sábado 7, mientras que Marco dirigirá el partido entre Juventus y Lazio en programa al día siguiente en Turín.

En cambio, todavía se desconoce quién será el árbitro del partido que Milan y Como jugarán el miércoles 18, postergado por la indisponibilidad del estadio San Siro por la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 prevista el viernes 6.

Detalle de la designación de los árbitros para los partidos de la fecha 24 de la Serie A.

Viernes 6.

Hellas Verona-Pisa: Daniele Doveri.

Sábado 7.

Genoa-Napoli: Davide Massa.

Fiorentina-Torino: Andrea Colombo.

Domingo 8.

Sassuolo-Inter: Daniele Chiffi.

Juventus-Lazio: Marco Guida.

Fiorentina-Torino: Andrea Colombo.

Bologna-Parma: Giuseppe Collu.

Lecce-Udinese: Antonio Rapuano.

Lunes 9.

Atalanta-Cremonese: Marco Piccinini.

Roma-Cagliari: Matteo Marcenaro. (ANSA).