Serie A: Chiffi dirigirá Sassuolo-Inter
Doveri estará a cargo de Hellas Verona-Pisa
A su vez, Davide Massa estará a cargo de la visita del Napoli al Genoa prevista el sábado 7, mientras que Marco dirigirá el partido entre Juventus y Lazio en programa al día siguiente en Turín.
En cambio, todavía se desconoce quién será el árbitro del partido que Milan y Como jugarán el miércoles 18, postergado por la indisponibilidad del estadio San Siro por la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 prevista el viernes 6.
Detalle de la designación de los árbitros para los partidos de la fecha 24 de la Serie A.
Viernes 6.
Hellas Verona-Pisa: Daniele Doveri.
Sábado 7.
Genoa-Napoli: Davide Massa.
Fiorentina-Torino: Andrea Colombo.
Domingo 8.
Sassuolo-Inter: Daniele Chiffi.
Juventus-Lazio: Marco Guida.
Bologna-Parma: Giuseppe Collu.
Lecce-Udinese: Antonio Rapuano.
Lunes 9.
Atalanta-Cremonese: Marco Piccinini.
Roma-Cagliari: Matteo Marcenaro. (ANSA).