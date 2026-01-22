Serie A: Choque de extremos

(di Matteo Spaziante) (ANSA) - MILAN, 22 GEN - El campeonato italiano se reanudará mañana con un único adelanto, correspondiente a la vigesimosegunda fecha, que enfrentará al líder Inter con Pisa, uno de los colistas del torneo

Un duelo al que el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu llega precedido por la derrota de local el martes frente a un Arsenal que se instaló en octavos de final en la Champions y lo dejó fuera del lote de equipos que lograrían el pasaje directo a esa instancia

Sin perder de vista su compromiso del miércoles en campo del Borussia Dortmund con el que cerrará su participación en la fase de liga del torneo continental, Inter irá en busca mañana de su tercer triunfo en fila en el campeonato

Si lo logra, tendrá opciones de extender su ventaja en una jornada en la que el escolta Milan (a tres puntos de distancia) visitará el domingo a una Roma que marcha cuarta a siete y Napoli, tercero a seis unidades del líder, hará lo propio ese mismo día ante Juventus, quinta a diez puntos de la cima

Una oportunidad ideal tendrá el equipo de Chivu, que manda con 49 unidades, en esta fecha con los restantes contendientes a la corona enfrentándose entre sí porque recibirá en el Giuseppe Meazza al Pisa de Alberto Gilardino, que si bien no cosechó todo lo que mereció y cierra las posiciones con 14 puntos (los mismos que Hellas Verona), sumó apenas un triunfo en su regreso a la máxima categoría

El "nerazzurro", que tras igualar 2-2 con Napoli en Milán por la vigésima fecha derrotó por mínima a Lecce, también de local en un partido de la decimosexta jornada postergado en su momento por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad, y a Udinese como visitante, tratará de mantener el invicto en la valla que defiende el suizo Yann Sommer, algo que logró por última vez en tres partidos consecutivos entre diciembre de 2024 y enero de 2025 (en aquella ocasión lo hizo en cuatro partidos en fila)

Los 17 goles recibidos en el torneo, Inter sólo es superado en ese rubro por la Roma de Gian Piero Gasperini (que permitió apenas 12), por Milan y por Como (ambos con 16 goles en contra), pero lo compensa con la delantera más efectiva del campeonato con 44 festejos (diez más que Milan, que lo escolta también en ese sentido), 11 de los cuales los celebró el capitán argentino Lautaro Martínez, máximo artillero del certamen

El "Toro" formará dupla de ataque mañana junto con el juvenil Francesco Pio Esposito, quien suma cuatro habilitaciones al goleador, que está a solamente un tanto de igualar su marca personal en todo el pasado campeonato (12 goles en 31 partidos) y que ante rivales ascendidos festejó 16 goles en los últimos 20 partidos, incluido Pisa, al que le convirtió un doblete cuando chocaron el 30 de noviembre en el Arena Garibaldi (2-0) por decimotercera fecha

Si mañana repitiera, Martínez alcanzará a Alessandro Altobelli, cuarto artillero histórico de Inter en primera división con 128 festejos, en tanto que desde que el argentino debutó en Serie A, solamente el eterno Ciro Immobile (histórico goleador de Lazio y actualmente en Bologna) abrió más veces el marcador en un partido que él, que lo hizo en 39 oportunidades

Cifras que asustarían a cualquier rival, pero no a Gilardino, campeón mundial en Alemania 2006, que apuesta por llevar a Pisa a buen puerto en su regreso a la máxima categoría, aún cuando reconoce la fortaleza del rival de turno, segundo "nerazzurro" consecutivo al que enfrentarán sus dirigidos tras lograr un agónico, pero merecido empate de local (1-1) en la fecha anterior ante Atalanta

"Mañana visitaremos al primero de la clase. Un equipo fortísimo, no solamente en Italia, sino a nivel internacional, más allá del traspié que sufrió frente al Arsenal (1-3) en Champions. Debemos llevar a San Siro el espíritu que mostramos en cancha contra Atalanta, jugando un partido con personalidad y con coraje, pero también con lucidez", consideró Gilardino

"Chocaremos con un rival de gran poderío físico y con mucha calidad técnica y tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente", agregó al recordar: "Sabemos que nos acompañarán algo más de 5 mil fanáticos de Pisa y debemos dejar la vida por ellos en la cancha", completó el técnico de un Pisa que logró su única victoria en el campeonato de local, por 1-0 frente al también ascendido Cremonese, a comienzos de noviembre

"Tenemos la voluntad de ir a jugarnos nuestras opciones en un partido que será difícil y a la vez especial porque será el último en San Siro antes de la pausa olímpica", destacó también al aludir al estadio que será uno de los dos escenarios de las ceremonias inaugurales de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo que se pondrán en marcha el 6 de febrero próximo

El presidente de Pisa, Giuseppe Corrado, anticipó en la previa que el club contará dentro de 16 meses con un centro deportivo de última generación gracias a un acuerdo de colaboración con Chianti Banca, que contará con siete campos deportivos, uno de ellos dotado de una tribuna para mil espectadores, y será "una cantera de talentos y la garantía de un proyecto a futuro"

Al ser consultado por la llegada de refuerzos para el plantel profesional en el actual mercado de pases, el dirigente destacó que "los resultados deportivos no pasan por la incorporación de dos o tres jugadores en enero, sino por la mentalidad que supo adquirir el equipo y que es la correcta para competir en esta categoría, más allá de que hasta ahora la suerte no nos ha acompañado"

Habrá que ver si mañana la fortuna cambia ante un Inter que, con Lautaro y los brasileños Luis Henrique y Carlos Augusto como titulares y con Matteo Marcenaro como árbitro del duelo, intentará recuperarse de la derrota frente al Arsenal para afirmarse en la cima del "Calcio" antes de viajar a Alemania con la posibilidad concreta de atrapar uno de los últimos siete pasajes directos a octavos de final en la Champions. (ANSA)