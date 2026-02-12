Serie A: Choque de realidades

(di Francesca Cozzi) (ANSA) - MILAN, 12 FEB - Milan, escolta de Inter a ocho puntos de distancia con un partido menos, visitará mañana a Pisa, uno de los colistas del campeonato italiano junto con Hellas Verona, en un duelo de contrastes que pondrá en marcha la vigesimoquinta fecha en el estadio Arena Garibaldi. Un escenario en el que el ascendido Pisa saldrá en busca de un segundo e impostergable triunfo en el torneo al mando del sueco Oscar Hiljemark, reemplazante del campeón mundial Alberto Gilardino que debutó en el cargo con un empate sin goles justamente frente a Hellas Verona como visitante en la jornada anterior. Fecha en la que el "rossonero" de Massimiliano Allegri debió postergar su partido frente a Como (que recuperará el miércoles próximo) porque el estadio Giuseppe Meazza de San Siro fue escenario de la ceremonia inaugural principal de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina en los que Italia está haciendo soñar a los aficionados locales. Quienes sueñan también, con un triunfo que le permita alimentar la ilusión de mantener la categoría, son los fanáticos de Pisa tras el arribo de Hiljemark, "cuyo estilo me gusta porque me permite expresarme mejor", afirmó el mediocampista chileno Felipe Loyola, apenas arribado de Independiente de Argentina en el mercado de pases. Loyola, por cuyo pase el club pagó siete millones de dólares, debutó en la derrota frente a Sassuolo por 3-1 que marcó el fin del ciclo de Gilardino y jugó como titular en el empate con Hellas que le permitió a Pisa cortar la mala racha y empezar a alimentar sus esperanzas de salvarse. Una inyección anímica de la que parece haber tomado nota Allegri, según el cual "esta fecha para Milan es fundamental. Ganar resulta clave porque los otros equipos que pelean arriba se enfrentarán entre sí", afirmó al aludir al "Clásico de Italia" que jugarán el sábado Inter y Juventus y al duelo que Napoli animará de local frente a Roma el domingo. Diez días pasaron desde el último partido que disputó Milan y que ganó por 3-0 en campo del Bologna por la vigesimotercera fecha y en caso de repetir mañana en esa misma condición acortará a cinco puntos su distancia con el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu, el clásico rival. "No será fácil", repite Allegri, al destacar que "en la segunda ronda del campeonato los puntos cuentan más" y al recordar que "en la primera rueda, frente a Pisa, Cremonese y Parma sumamos apenas dos unidades y por eso debemos estar muy atentos". Una advertencia que responde a que a Milan le va mejor con los equipos grandes que cuando enfrenta a los denominados "chicos", como le sucedió en la primera fecha del campeonato ante el ascendido Cremonese, que lo sorprendió en San Siro y le ganó por 2-1. En Pisa, Allegri debutó en Serie A frente a Milan en 1989-90, "una experiencia maravillosa que recuerdo con placer", destacó el entrenador que mañana apostaría desde el inicio por el portugués Rafael Leao, que "está mejor" y por el francés Christopher Nkunku en la ofensiva. En el banco de suplentes esperará su turno el estadounidense Christian Pulisic, "que se entrenó por primera vez con el plantel el miércoles y podría llegar a jugar entre 15 y 20 minutos", anticipó el técnico de un Milan parece ser el único rival en condiciones de disputarle el título a Inter. También Napoli, que defiende la corona y atiende un solo frente, al que precede por un punto con un partido menos, aunque en el horizonte aparece el entonado Como del español Cesc Fabregas, instalado en el sexto puesto que clasifica a la próxima Conference League y promete darle batalla el miércoles en San Siro. Allegri, sin embargo, sigue haciendo alusión sólo al objetivo de terminar entre los primeros cuatro para jugar la próxima Champions, quizás para quitarse la presión de que Milan sea considerado como candidato al "scudetto", como sí se consideran sus jugadores. "Es positivo que el equipo tenga ambiciones, pero primero debemos garantizar el pasaje a la Champions y cuando más cerca estemos de ese objetivo, más chances tendremos de seguir peleando arriba", explicó antes de eludir a las polémicas que se suscitaron esta semana respecto de la efectividad del VAR y del nivel arbitral. "Cuando te cobran a favor, te mantienen calladido y cuando sucede al revés te molestas. Las polémicas siempre estarán presentes en el fútbol y en Italia. Hace 50 años que se discute sobre el nivel de los árbitros. Ahora llegó el VAR, que ayuda bastante y es algo en lo que hay que seguir trabajando para unificar criterios", explicó. Su colega Hiljemark también apuesta por una mejoría, pero en el juego de Pisa y advierte: "Quiero ver un equipo que sepa responder bien cuando ataca y cuando se defiende y para eso todos deben jugar en equipo, trabajando juntos y siendo uno solo con los aficionados porque solamente así tendremos oportunidad de ganar". "Entrenamos durante la semana en ambos aspectos pensando en las características de un rival como Milan", destacó, al reconocer que "son un equipo fortísimo con jugadores de mucha calidad y debemos aprovechar cualquier error que cometa, si es que lo comete". "Tienen jugadores como el croata Luka Modric, el portugués Leao, el francés Adrien Rabiot y un gran técnico como Allegri y yo apenas estoy comenzando mi carrera como entrenador en Serie A, por lo que sólo puedo seguir aprendiendo", reconoció también. "A partir de ahora, serán todas finales y la resiliencia será fundamental", completó Hiljemark, que sueña con regalarle una alegría a los fanáticos de un Pisa que saldrá al ruedo con una casaca de edición especial completamente negra que apela al sentido de pertenencia de los aficionados y será utilizada solamente en este partido, informó el club. Loyola se anuncia como titular en el local, en tanto que el ecuatoriano Pervis Estupiñán iniciaría entre los suplentes de un Milan que va por más para escalar en la tabla frente a un rival apremiado que intentará recuperar el "romance" con sus simpatizantes, que esperan por el "milagro". (ANSA).