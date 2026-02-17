Serie A: coletazos del escándalo

Comolli fue suspendido hasta el 31 de marzo y sancionado con una multa de 15.000 euros por su "actitud agresiva y gravemente intimidante hacia el árbitro del partido, buscando entrar en contacto físico con él, a quien profirió comentarios gravemente ofensivos", indicó el fallo.

El tribunal consideró que el directivo incurrió en una agresión física cuando se cruzó con el juez del partido rumbo a los vestuarios solamente por la intervención de Luciano Spalletti, entrenador de Juventus que a pesar del fastidio por la derrota intentó aplacar los ánimos y evitó que la cosa pasara a mayores.

Chiellini, ex capitán de la "Vecchia Signora", fue otro de los más exaltados tras la derrota, en la que resultó clave la expulsión del francés Pierre Kalulu sobre el final del primer tiempo por una falta exagerada por Alessandro Bastoni que le valió la segunda tarjeta amarilla y recibió una sanción que se extenderá hasta el 27 de febrero.

Lo decidió el juez Gerardo Mastandrea al considerar que el ex zaguero "protestó en forma irrespetuosa" contra el árbitro La Penna, "repitiendo dicho comportamiento incluso en la zona frente al vestuario de los árbitros", además de proferir críticas ofensivas hacia los árbitros del partido, infracción que fue detectada por un asistente".

Kalulu, que no pareció cometerle falta a Bastoni, aunque por tratarse de una segunda amarilla y no de una tarjeta roja directa La Penna no fue advertido por el VAR, que no puede intervenir en esas situaciones, también fue sancionado con una fecha de suspensión.

La expulsión de Kalulu desvirtuó el Clásico, que en ese momento parecía dominar Juventus, y hoy fue el propio Bastoni, el otro protagonista de la polémica jugada, quien habló del tema en la previa del partido de ida que Inter en Noruega frente a Bodo/Glimt por los "play-off" de la Champions que otorgarán los últimos ocho pasajes a octavos de final.

"Exageré el contacto en mi brazo, lo admito, y las cosas después empeoraron", reconoció Bastoni sobre lo ocurrido el sábado con Kalulu, al explicar que "quería estar aquí porque se habló mucho de lo sucedido en el Clásico, incluso más de lo que imaginaba, y necesitaba esperar un par de días para analizarlo".

"Estoy aquí porque todo ser humano tiene derecho a equivocarse y debe reconocerlo", agregó el zaguero "nerazzurro", al rechazar "las mentiras y la hipocresía" y agradecer "a quienes dijeron la verdad. Una verdad que indica que cometí un error", explicó al comentar que debido a lo sucedido "mi esposa recibió amenazas de muerte".

"Sé que el árbitro La Penna también recibió amenazas en las redes sociales y lo lamento mucho por él", completó Bastoni, quien pidió no ser juzgado solamente por este episodio.

"Se habló mucho sobre lo sucedido el sábado y seguir hablando del tema no sirve de nada. Son cosas que suceden en el fútbol y seguirán sucediendo", comentó el técnico de Milan, Massimiliano Allegri, en la previa también del partido que su equipo, escolta de Inter en el campeonato, jugará mañana en San Siro ante Como, pendiente de la jornada anterior.

"Hay que mejorar en el uso del VAR", destacó Allegri, quien prefirió "enfocarse en este partido y no desperdiciar energías en discutir sobre factores externos" y reconocer que "si bien la Liga italiana es maravillosa, los árbitros están cada vez más presionados. Hoy, clasificarse a la Champions es cuestión de vida o muerte y eso incrementa aún más la presión", agregó al aludir a la derrota de Juventus, que cayó al quinto puesto y fue superada por la Roma, que empató con Napoli y la desplazó en la tabla.

Quien se refirió a las amenazas recibidas por La Penna y por Bastoni fue el responsable de las relaciones institucionales de CAN (Comisión Nacional de Árbitros) de las Serie A y B, Andrea De Marco, quien se solidarizó con ambos y destacó que "cuando una polémica se mete en el ámbito personal deja de ser deporte.

Las decisiones pueden discutirse, pero las amenazas no pueden existir y deben ser condenadas".

"Los futbolistas deberían colaborar con los árbitros y este tipo de comportamientos deben ser castigados, aunque no es fácil percibirlos durante los partidos", agregó al explicar que "muchos de estos jugadores son ídolos para muchos niños, que después los imitan".

Consultado sobre la necesidad de permitir que el VAR intervenga en este tipo de jugadas polémicas como la que protagonizaron Kalulu y Bastoni, De Marco aseguró: "Es algo de lo que se habla desde hace tiempo y seguramente el IFAB (único organismo habilitado para cambiar las reglas del fútbol, Ndr) lo evaluará, esperamos que antes del Mundial".

También se refirió a lo ocurrido en el Clásico el rumano Cristian Chivu, técnico de Inter, al recordar que "hablé del tema después del partido y reitero lo que dije. No tengo nada más que agregar y prefiero enfocarme en el partido de mañana".

El sábado, el entrenador "nerazzurro" aseguró tras la victoria que "un jugador como Kalulu, con su experiencia, debería saber que en determinadas circunstancias las manos hay que dejarlas en casa, sobre todo sabiendo que estaba amonestado".

La justicia deportiva, además, confirmó una fecha de suspensión para Paolo Vanoli, entrenador de Fiorentina que fue expulsado en la victoria que su equipo logró en condición de visitante frente a Como. (ANSA).