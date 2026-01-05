Serie A: colombo dirigirá Parma-Inter

A su vez, Maurizio Mariani estará a cargo del duelo que el escolta Milan jugará el jueves 8 como local ante Genoa, mientras que Napoli, que completa el podio del torneo, visitará también el miércoles 7 al colista Hellas Verona con el arbitraje de Matteo Marchetti.

Además, Luca Zufferli dirigirá el partido que Juventus jugará mañana en campo del Sassuolo y Juan Luca Sacchi estará a cargo de la visita de Roma al Lecce prevista el mismo día en la apertura de la jornada.

Detalle de la designación de árbitros para la fecha 19 de la Serie A.

Martes 6.

Pisa-Como: Luca Pairetto.

Lecce-Roma: Juan Luca Sacchi.

Sassuolo-Juventus: Luca Zufferli.

Miércoles 7.

Bologna-Atalanta: Marco Di Bello.

Napoli-Hellas Verona: Matteo Marchetti.

Lazio-Fiorentina: Simone Sozza.

Parma-Inter: Andrea Colombo.

Torino-Udinese: Fabio Maresca.

Jueves 8.

Cremonese-Cagliari: Kevin Bonacina.

Milan-Genoa: Maurizio Mariani. (ANSA).