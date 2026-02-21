Serie A: Como "desnudó" a Juventus

El kosovar Mergim Vojvoda a los 11' y el francés Maxence Caqueret a los 61' le dieron el triunfo al equipo del español Cesc Fabregas, que venía de empatar 1-1 con Milan en San Siro entre semana en duelo pendiente de la vigesimocuarta fecha, tras caer por 2-1 de local ante Fiorentina y después de igualar sin goles con Atalanta.

Al cuarto partido, Como se reencontró con el triunfo y desnudó las falencias de la "Vecchia Signora", que sumó su cuarta derrota en fila sumando la que sufrió por 3-0 en cuartos de final de Copa Italia ante Atalanta, la que padeció en el Clásico de Italia por 3-2 frente a Inter hace una semana y la paliza que recibió en Estambul ante Galatasaray, que lo vapuleó por 5-2 en el duelo de ida de los "play-off" por un pasaje a octavos de la Champions.

"Así no vamos a ninguna parte", resumió el DT de Juventus, Luciano Spalletti, quien apuntó a la "falta de convicción" de sus dirigidos ante un rival frente al cual "fallamos en el mediocampo, una zona de la cancha en la que habitualmente no solemos fallar".

El ex conductor de Roma, Inter, Napoli y la selección "azzurra" lucía asombrado por la merma de rendimiento de su plantel, al afirmar que "veníamos de un período de grandes partidos y mucho entusiasmo, pero perdimos autoestima y se hace difícil así reaccionar mentalmente. Es mucha la presión que tienen los jugadores por ganar", reconoció.

"Somos nuestros principales rivales, pero aún tenemos chances de pelear por la clasificación a la próxima Champions. Dependerá de la convicción que tengamos. Si este es nuestro verdadero nivel, no podemos esperar mucho más", reiteró.

Spalletti consideró que el primer gol de Como marcó un antes y un después y le permitió a un rival acostumbrado a hacerse dueño de la pelota apropiarse de las acciones, a la vez que demolió moralmente a una Juventus a la que, destacó "si te convierten un gol en el primer remate al arco en 13 ocasiones, está claro que algo no va bien".

En esas situaciones estuvo la clave de esta nueva derrota de Juventus para cerrar una semana negra que se inició con aquella polémica en el Clásico con Inter y que se extendió hoy con este nuevo traspié ante un Como que le había ganado por última vez en Turín en 1951.

Sin el lesionado brasileño Gleison Bremer, ni el suspendido francés Pierre Kalulu, mal expulsado el pasado fin de semana y a quien Gabriele Gravina, presidente de la federación italiana de fútbol (FIGC), le negó el "indulto" que solicitó el club turinés, Juventus volvió a hacer agua.

Los silbidos de los 41 mil aficionados en el Allianz Stadium reflejaron el estado de ánimo de la parcialidad blanquinegra luego de esta nueva derrota frente a un Como que por momentos se floreó a pesar de no poder contar con el argentino Nico Paz, su figura y goleador con nueve festejos en el certamen, pero supo disimular su ausencia.

El estreno de una casaca con franjas blancas y negras horizontales de Juventus no bastó para torcer la historia, como tampoco la intención del turco Kenan Yildiz de contagiar a sus compañeros con el primer remate de riesgo del partido que rechazó el francés Jean Butez.

Apenas 11 minutos habían transcurrido cuando el estadounidense Weston McKennie falló un pase transversal que capturó un atento Vojvoda para someter a Michele Di Gregorio con un zurdazo que se coló junto al poste para el 1-0.

Un cachetazo que pareció despertar al local, que intentó responder con un remate del belga Lois Openda que no logró sorprender a Butez en la que terminaría siendo casi la última muestra de reacción de Juventus frente a un Como que a partir de entonces pasó a dominar las acciones.

Por eso no extrañó que estuviera más cerca de extender su ventaja que su rival de igualar tras caer en tal confusión que en un pase atrás demasiado alto del neerlandés Teun Koopmeiners, Di Gregorio se vio obligado a rechazar de cabeza fuera del área, quedándole la pelota al francés Lucas Da Cunha, que probó suerte con un remate que se estrelló en el travesaño.

El final del primer capítulo mostró al equipo de Spalletti rumbo a los vestuarios en medio de una rechifla de sus aficionados y pareció convencer a Spalletti de ensayar variantes, entre ellas el ingreso de Francisco Conceicao por Fabio Miretti. El portugués, en la primera que tuvo, probó los reflejos de Butez.

Una tímida señal de vida que se apagó a poco de superada la hora de juego, cuando un contragolpe perfecto comandado por el argentino Máximo Perrone, por Da Cunha y por Caqueret terminó con el gol del francés que resultó ser el golpe de nocaut.

Spalletti ensayó más variantes, pero fue Koopmeiners el hombre más peligroso y estuvo a punto de marcar el descuento en un tiro de esquina con un cabezazo que se fue besando el poste, en el que luego se estrellaría un tiro libre a colocar del propio neerlandés.

En los minutos finales, ingresó el español Alvaro Morata, quien purgó una fecha de suspensión frente a Milan tras su expulsión frente a Fiorentina y recibió un cálido aplauso de los fanáticos de Juventus, que se notó guardan un buen recuerdo de su paso por el club.

Distinta fue la despedida del equipo local cuando el Daniele Doveri pitó el final luego de adicionar cinco minutos al tiempo reglamentario y volvió a resonar una rechifla desde los cuatro costados del estadio.

La paciencia tiene un límite, suele decirse, y la de los hinchas de Juventus se agotó tras la primera derrota como local en el torneo (la última había sido por 4-0 frente a Atalanta el 9 de marzo de 2025).

La de Como, en cambio, valió la pena porque después de 75 años volvió a cantar victoria en Turín (había vencido a Juventus de local por 2-0 también el 19 de octubre por la séptima fecha).

Con 45 puntos, Como se afirmó en el sexto puesto, que clasifica a la próxima Conference League, le sacó tres de ventaja a Atalanta (que mañana recibirá al Napoli).

Además, se puso a uno de distancia de Juventus (por ahora clasificado a la Europa League), pero se ilusiona con más después de volver al triunfo que se le negaba desde que superó al otro equipo de esta ciudad, Torino, por un categórico 6-0 como local, en la vigesimosegunda jornada. (ANSA).